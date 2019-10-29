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مال وأعمال

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الروضان بحث مع البنك الدولي تعزيز التنافسية


استقبل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان في مكتبه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح يرافقه المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن والمدير التنفيذي ومدير اقتصاديات التنمية ومؤسس مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال في البنك سيمون جانكوف وذلك بمناسبة صدور تقرير عن البنك الدولي جاءت فيه الكويت ضمن قائمة العشر دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال. وبحث وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات مع مسؤولين في البنك الدولي آخر مستجدات عملية الاصلاح الاقتصادي في الكويت والمشاريع الهادفة الى تعزيز التنافسية الاقتصادية.


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