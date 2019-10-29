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أعلنت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» عن تطوير وثائقها لتأمين السفر، وادخال تعديلات مبتكره عليها، تحقق المزيد من المزايا للفرد وعائلته، كما تم اعادة هيكلة اسعار الوثائق لتحقيق مزيد من التنافسيه والملائمة مع امكانات وقدرات شرائح العملاء المختلفة، وقد تم زياده البرامج لتتناسب مع جميع الشرائح، بعد ان اصبحت الوثائق بلاتيني وذهبي وفضي وعادي وشنغن، وتتمتع كل وثيقة بتغطيات ومميزات من حيث المصاريف الطبية، الحوادث الشخصية ومضايقات السفر، مما يخفف على حامليها، ويجعل متعة السفر حقيقية ويكفل الأمان والراحة بشكل ملموس خلال الرحلة.

ويتزامن التطوير مع ما لمسته الشركة من حرص متزايد لدى المسافرين على اقتناء وثائق التامين، ما دعا الشركة الى طرح مزيد من الوثائق، علما أن الوثيقة تغطي معظم دول العالم، وهي متعددة المدة ما يوفر مرونة في اختيار الفترة الزمنية المناسبة لكل عميل، وبما يتناسب مع طبيعة الرحلة ان كانت سريعة أواجازة طويلة.

وتواصل شركة «بيتك تكافل» سعيها الدائم لخدمة عملائها من مختلف الشرائح والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق ذلك، بما يوفر على العملاء ويسهل الحصول على الخدمة، ويعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل عام، وفي سوق التأمين التكافلي بشكل خاص، عبر الاستمرار بسياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل.

