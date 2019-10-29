مال وأعمال

نظّمت شركة «وفرة العقارية» أسبوعاً توعوياً بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء، ضمن إطار برنامجها وخططها الاستراتيجية، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها، والحرص على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تخص المجتمع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة محمد جاسم الحميضي، إن أسبوع «الإطفاء» يعتبر جزءاً من سلسلة الأنشطة السنوية التي تنظمها «وفرة العقارية» لموظفيها لنشر الوعي في صفوفهم، مشيداً بالإقبال الكبير الايجابي الذي تشهده الفعاليات.

واضاف الحميضي أن الأسبوع التوعوي مع الإدارة العامة للإطفاء، يهدف الى تشجيع الموظفين على التعامل مع المواقف الطارئة والحرجة التي قد تصادفهم خلال حياتهم اليومية، وكيفية التعامل مع الحرائق في حال وقوعها ما يحفزهم على الإقبال والمشاركة في الأنشطة التي تخدم المجتمع، مع تعريفهم أيضاً على أحدث الوسائل والطرق في التعامل مع الحوادث، وإشراكهم فيها على مدار العام .

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة في الشركة إبراهيم الربيعان، إن «وفرة العقارية» تواصل تقديم خدماتها المجتمعية، والتي تهدف من خلالها إلى رفع حالة الوعي بأهمية التصرف السريع في حال حصول حوادث وحرائق، تحت مظلة استراتيجيتها وخطتها للمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف الربيعان أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للحملات التي تنظمها الشركة بشكل دائم، مشدداً على أنها حازت على تقدير مسؤولي الشركة بعد الحضور الكثيف من الموظفين والجمهور من خارجها، والذي شمل أيضاً بعض الشركات الزميلة.

