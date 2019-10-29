مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن تحقيق أرباح صافية للمساهمين عن التسعة أشهر الأولى من 2019 بلغت 12.143 مليون دينار ما يعادل 4.80 فلوس ربحية للسهم الواحد مقارنة مع 8.127 ملايين دينار ما يعادل 2.97 فلس ربحية للسهم الواحد حتى 30 سبتمبر من العام 2018 بنسبة نمو بلغت 49% في حين بلغ صافي إيرادات التمويل 29.219 مليون دينار بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 والتي بلغت 24.782 مليون دينار ، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 86.569 مليون دينار بنمو 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 62.606 مليون دينار وكذلك صافي إيرادات التشغيل 41.947 مليون دينار بنمو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 والتي بلغت 34.902 مليون دينار وشهدت محفظة التمويل نمواً بلغ 43% لتصل إلى 2.070 مليار دينار.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك وربة لفترة التسعة أشهر من العام 2019 قال رئيس مجلس الإدارة عبد الوهاب الحوطي ان الارباح تعبّر عن استراتيجية «بنك وربة» المعتمدة من مجلس الادارة، وخططه طويلة المدى، التي تطبقها الادارة التنفيذية، لتنويع مصادر الارباح، وتجنب المخاطر، وترشيد الانفاق، وزيادة الايرادات التشغيلية من الانشطة المصرفية الرئيسة، وتحقيق الانسجام في الاداء بين الفروع، لضمان الاستدامة في النمو والربحية، مشيرا الى ان الميزانية تحمل مؤشرات ايجابية عديدة، تبرز متانة الوضع المالي، والنمو المستدام المتوازن على مدى4 أعوام اتسمت بالأداء الايجابي المتصاعد، وعلى مدى 3 فصول متتالية حتى الربع الثالث من العام الحالي، لتسجل كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفاعاً، ما يعبر عن تحسن اداء البنك رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية، وتؤكد سلامة الاداء في ظل مواصلة «بنك وربة» سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية، والحفاظ على جودة الاصول، حسب أفضل الممارسات بهذا المجال.

وبدوره أشاد الرئيس التنفيذي في البنك شاهين الغانم بالنتائج المالية الإيجابية قائلا: انه رغم التحديات الاقتصادية وتباطؤ نمو الائتمان نجح بنك وربة في تسجيل نتائج مالية قوية في التسعة أشهر الأولى من عام 2019، ليواصل مسيرته بخطى ثابته نحو تسجيل عام آخر من الأرباح حيث توج اداؤنا في الربع الثالث بإصدار صكوك غير مضمونة (ذات أولوية بالسداد) بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

