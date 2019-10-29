مال وأعمال

أعلنت السفارة الأميركية لدى الكويت انطلاق فعاليات مهرجان اكتشف أميركا 2019 في الفترة بين 30 أكتوبر و9 نوفمبر في نسخته السابعة في مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور المسؤول التجاري الأول في السفارة الأميركية شاري ستاوت ومستشار الشؤون الثقافية والإعلامية رافي كانداداي وبحضور نائب رئيس المركز الاستشاري الأميركي للتجارة فرانك بيلونز، ر. من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لاري ميموت: «يسرني أن أعلن انطلاق مهرجان اكتشف أميركا السنوي السابع بحفل شواء أميركي على أنغام الموسيقى الأميركية في فندق منتجع جميرا (شاطئ المسيلة) غدا الأربعاء. ومن جهتها قالت المسؤول التجاري الأول في السفارة الأميركية شاري ستاوت إن الكويت والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة تجارية قوية. يتعاون البلدان وبشكل مستمر لتعزيز التعاون السياسي والدفاعي والتجاري. وفي حفل عقد بواشنطن العاصمة بتاريخ 18 أكتوبر، تم إطلاق مجلس الأعمال الأميركي - الكويتي، حضره وزير التجارة الأميركي ويلبر روس والسفير الكويتي لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وقالت إن حجم التبادل التجاري للسلع بين البلدين وصل إلى ما مجموعه 5 مليارات دولار وشكلت الصادرات الأميركية إلى الكويت قرابة 3 مليارات دولار (تشمل البضائع والخدمات)، بينما شكلت الواردات من الكويت إلى الولايات المتحدة قرابة 2 مليار دولار معظمها منتجات قائمة على البترول وعن الجهود الكويتية في جذب المستثمرين الأجانب قالت ستاوت إن الكويت تحرص على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) فقد اتخذت العديد من الخطوات التي كان لها تأثير إيجابي. جاءت الكويت ولأول مرة ضمن قائمة الـ10 دول الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة حسب تصنيف وضعه البنك الدولي. هذه خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمارات الأميركية والدولية الأخرى هنا في الكويت. من المهم أن تتمتع الشركات الدولية التي تستثمر حالياً في الكويت بتجربة إيجابية، حيث يعتمد المستثمرون المحتملون بدرجة كبيرة على تجارب الآخرين وتوصياتهم لتقييم مناخ الاستثمار الحقيقي. بالأرقام، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي في الكويت ما مقداره 313 مليون دولار، وهو مبلغ كبير إن أخذنا في الاعتبار حجم البلد. وأكدت أنه على الكويت مواصلة جهودها في مجال تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال لديها لتسهيل دخول الشرکات الأجنبية إلى سوق الاستثمار فيها. إن مفهوم «النافذة الواحدة» المتاح من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «KDIPA» يمثل تماماً نوع الخدمة اللازمة التي تحتاجها الشركات الأميركية لمساعدتها في بدء عملها بالكويت. هذا ويعد توفير مستوى ملائم لحماية حقوق الملكية الفكرية ذا أهمية لمن يرغب بممارسة الأعمال التجارية في الكويت. وقالت إنه حتى عام 2018، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكويتي المباشر في الولايات المتحدة ما مقداره 967 مليون دولار وتشكل قطاعات النقل والكيماويات والخدمات المالية أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار. وفيما يخص نظرتها الشخصية لمستقبل الاقتصاد الكويتي قالت إن الكويت تواصل الاستثمار في قطاعي النفط والغاز اللذان مازالا يمثلان مورداً مهما ودوراً رئيساً في مستقبل البلد، لافتة الى ان هناك حاجة لتطوير قطاعات أخرى حتى لا يتم الاعتماد على إيرادات النفط والغاز بشكل كبير.

