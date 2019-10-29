مال وأعمال

انطلقت أمس الاثنين أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى مدينة القصيم في المملكة العربية السعودية والتي تم ادراجها ضمن جدول الرحلات بواقع 3 رحلات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وتعد وجهة القصيم خامس الوجهات التي تسير الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إليها في المملكة العربية السعودية بعد جدة والدمام والرياض والمدينة المنورة، هذا وقد قام عدد من مسؤولي الخطوط الجوية الكويتية بتوديع المسافرين على متن الرحلة احتفاءً بهذه المناسبة من خلال إهدائهم الهدايا التذكارية مع تمنياتهم للركاب الكرام برحلة سعيدة وموفقة.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تطلق أحدث وجهاتها وأولى رحلاتها إلى مدينة القصيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أن الوجهة تعد من الوجهات المميزة لما تمتلكه من معالم سياحية وتراثية وثقافية وتاريخية كمقصورة السويلم وقلعة الصنقر وبيت البسام التراثي وصخرة النصلة ومعالم أخرى كثيرة علاوة على ذلك الأسواق التجارية المعروفة مثل سوق بريدة للتمور كما أن منطقة القصيم تجمعها روابط أسرية واجتماعية بين كثير من مواطني دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة ولكثرة تردد الزيارات بينهما».

وأضاف العنزي: «أتى اختيار الخطوط الجوية الكويتية لوجهة القصيم بعد دراسات تسويقية متأنية وضمن خطط حصيفة لهذه الوجهة ولما لها من أهمية لدى ركاب الشركة وعملائها الكرام ولتلبية الطلب المتنامي على الوجهات الخليجية المهمة، وحيث أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على توفير خيارات متنوعة ومختلفة لتناسب احتياجات ومتطلبات ركابها الاعزاء، كذلك فإن افتتاح وجهة القصيم جاء ضمن الخطط الاستراتيجية التي انتهجها مجلس الادارة في توسيع شبكة خطوط الشركة والسعي وراء الدخول في أسواق مختلفة ومطلوبة في الوقت ذاته».

واختتم العنزي تصريحه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل نحو الاستمرار في طرح خيارات متعددة لعملائها الكرام والعمل على راحتهم في توفير كافة الامكانيات والاحتياجات لهم من وجهات متنوعة وذلك من خلال أسطول حديث ومختلف في أنواعه وأحجامه وخدمات متميزة وحديثة.

