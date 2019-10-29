مال وأعمال

أعلنت شركة رساميل للاستثمار عن مشاركتها في النسخة السادسة من مؤتمر MIPIM UK SUMMIT 2019 العقاري الذي أقيم هذا العام في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان «من عدم اليقين إلى الازدهار؟» وذلك خلال الفترة بين الـ14 و الـ15 من شهر أكتوبر.

وكان نائب رئيس إدارة الاستثمارات البديلة في شركة رساميل للاستثمار محمد الثاقب حاضراً خلال المناقشات التي ركز عليها المؤتمر لاسيما تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والفرص المتاحة في السوق العقاري في بريطانيا والبحث عن أفضل السبل في كيفية إعادة الثقة في القطاع العقاري مجددا عن طريق مشاركة الحكومة البريطانية في وضع الاستراتيجيات اللازمة في الحفاظ على متانة هذا القطاع الحيوي لكافة المستثمرين في بريطانيا محلياً وعالمياً.

وفي معرض تعليقه على هذه المشاركة قال محمد الثاقب إن «المؤتمر شهد مناقشة مجموعة من القضايا المهمة للمستثمرين والمعوقات التي تواجه الاقتصاد البريطاني بشكل عام والقطاع والعقاري بشكل خاص وسبل إيجاد الحلول، كما ركز المؤتمر على تأثير تطور التكنولوجيا الرقمية على القطاع وعلى سلوك الأفراد والشركات بشكل عام».

وأشار إلى أن «المؤتمر شهد مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ومنهم وزيري الإسكان والتجارة حيث تحدثوا في مداخلاتهم عن استراتيجية الحكومة في القطاع العقاري بالفترة المقبلة سواء تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الخروج باتفاق أو عدم اتفاق.

واختتم الثاقب «بأنه على الرغم من انخفاض حجم التداولات العقارية في بريطانيا إلى حوالي 33.2 مليار جنيه إسترليني بما يعادل نسبة انخفاض تبلغ 27 في المئة تقريبا خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق، إلا أنه لاتزال هناك عدد من الفرص العقارية الجذابة سواء في قطاعي المكاتب والمخازن أو القطاع السكني وسكن الطلبة التي تدر عوائد نقدية مجزية للمستثمرين متى ما تم دراسة هذه الفرص الاستثمارية جيدا من جميع الجوانب واستكمال الفحص النافي للجهالة بنجاح والاستفادة أيضًا من انخفاض عملة الجنيه الإسترليني عن مستوياته المعتادة».

