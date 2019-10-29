مال وأعمال

عمان - «كونا»: أعلنت الحكومة الاردنية عن حزمة قرارات تهدف الى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والتوسع في تشغيل العمالة المحلية ضمن برنامج ينفذ على مدى الاشهر القليلة المقبلة.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز في حفل اعلن خلاله عن برنامج يشتمل على أربعة محاور تشمل زيادة الاجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاصلاح الاداري والمالية العامة حضره وزراء معنيون ورجال اعمال ومستثمرون.

وقال رئيس الوزراء الاردني ان البرنامج يركز على اربعة محاور تشمل الاصلاح الاداري والمالي وتحسين المستوى المعيشي للاردنيين وتحسين جودة الخدمات بالاضافة الى محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار عبر القطاعات الانتاجية والصادرات وتنشيط سوق العقار والاسكان الذي وصفه الرزاز «بانه قطاع «يعاني من شبه شلل».

واعلنت الحكومة خلال جلسة نقاشية تحدث فيها وزراء الطاقة والصناعة والعمل والإسكان والاستثمار عن حزمة اجراءات تشمل تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الانتاجية (الصناعي والزراعي) بمنحها اسعارا تفضيلية على استهلاك الكهرباء «بهدف تعزيز تنافسية هذه القطاعات والتوسع في فرص العمل».

كما تشمل الاجراءات تقديم حوافز ضريبية للقطاعات الصناعية بتقديم دعم مالي مباشر «عبارة عن عائدات ضريبية للقطاعات الصناعية المصدرة» وحوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري والمتوسط الذي يستبدل العمالة الوافدة بالاردنية.

