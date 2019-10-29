مال وأعمال

أكد الخبير الاقتصادي ومستشار الشركة العربية العقارية د. حيدر الجمعة انه يجب على جميع الوزارات وأجهزة الدولة ان تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع «رؤية الكويت في عام 2035»، والتي تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار والتي يتبناها الشيخ ناصر الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير للدفاع ورئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والتي تعد رؤية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وبالتالي هي رؤية للكويت كلها.

وقال د. الجمعة ان هذا المشروع الحيوي يهدف الى استعادة الكويت الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة.

وزاد د. الجمعة ان من اهداف «رؤية الكويت 2035» تحقيق النقلة النوعية التي تسمح بالعبور من دولة الرعاية المرحلية الى دولة الرفاه المستدام وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي بريادة القطاع الخاص والاعتماد بشكل أساس على رأسمال البشري الإبداعي في عملية التنمية المستدامة وخاصة الشباب الذين يعتبرون عماد المستقبل.

وأشار الى ان «رؤية الكويت 2035» ستساعد المواطن الكويتي على الإبداع بعيدا عن تكدس الموظفين في الاجهزة الحكومية عبر استنساخ التجربة السنغافورية والقائمة على الميريتوقراطية Meritocracy، وهي نظام إداري تسند فيه المسؤوليات إلى الأفراد وفقا لمهاراتهم وخبراتهم، ما يساعد بشكل عملي وعلمي في تحقيق الحلم الذي سينقل البلد التطور والنمو في المستقبل القريب.

وأوضح د. الجمعة ان المشروع الطموح «كويت جديدة.. 2035» لابد ان يواكبه عمل دؤوب وأمل وطموح لتحقيق ما نصبو اليه، ويحتاج ذلك الى تغيير طريقتنا ونهجنا في جميع الأمور، بدءاً من اختيار الوزراء وانتهاءً بإصدار اي قرار مهما كانت أهميته بالإضافة الى ضرورة ان يتضمن فريق العمل لتفعيل هذه الرؤى مكوناً متمازجاً لينتج خليطاً متجانساً من 3 عناصر رئيسة في مقدمتها أهل الخبرة المشهود لهم بالكفاءة وحب الوطن بالإضافة لى العنصر الثاني وهم الشباب أصحاب الفكر المتطور والرؤية المستقبلية كونهم الطاقة وعماد المستقبل وأساسُ الإنماء والتّطور فيها، وأما العنصر الثالث فهم المتخصصون في حل الاشكاليات التي تواجه الخطة خلال التنفيذ.

وشدد د. الجمعة على ان هذه التوليفة العلمية الرصينة ستساعد على تنفيذ «رؤية الكويت 2035» لتحقيق الاقتصاد المتنوع المستدام الذي ترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية لاستقطاب التقنيات الحديثة إنتاجياً وإدارياً.

