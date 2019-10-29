مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن تحقيق 9.69 ملايين دينار (31.8 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت «القرين»، إن أرباح الفترة ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.83 في المئة مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 9.61 ملايين دينار (31.53 مليون دولار).

وبلغت ربحية السهم الواحد خلال ذات الفترة من السنة المالية مبلغ 9.38 فلوس، بالمقارنة مع 9.25 فلوس خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وسجلت الأرباح المجمعة ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 35.27 مليون دينار بالمقارنة مع 31.11 مليون دينار أرباح النصف الأول من العام الماضي، نظراً لارتفاع أرباح المبيعات خلال الفترة المُعلنة.

ووصل إجمالي الأصول في الشركة إلى 773.20 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2019 بالمقارنة مع 731.13 مليون دينار كما في 31 مارس 2019، مُسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة نتيجة الاستحواذ على حصة 60 في المئة من شركة جاسم للنقليات والمناولة خلال الربع الأول من السنة المالية.

وفي تعليقه على النتائج قال رئيس مجلس إدارة «القرين»، الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح: «عكست النتائج الإيجابية المحققة متانة هيكل استثمارات القرين المتنوع والمتزن في مواجهة التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والأسواق العالمية وتحقيق النتائج الإيجابية».

وأضاف: «تواصل القرين البحث الفعال عن الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية التي تحافظ على هذا التوازن وحفظ صالح المساهمين».

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: «جاءت النتائج المحققة في محل توقعاتنا وبدعم إيجابي من محفظة استثمارات القرين المتنوعة التي حافظت بالمجمل على معدلات النمو الإيجابية والصحية على الرغم من تباطؤ أسواق المنتجات النفطية خلال العام، إلا أنه وفي المقابل، فقد شهدت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) تحسناُ ملحوظاً في معدلات الأداء والربحية مقارنة بالعام السابق».

وتابع سعدون قائلاً: «نتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية المسنودة بالقيمة المضافة التي ستضيفها استثماراتنا الحالية والجديدة».

