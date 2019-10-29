مال وأعمال

تنطلق اليوم الثلاثاء مبادرة «مستقبل الاستثمار» بنسختها الثالثة في الرياض وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالي بمشاركة نخبة من أبرز صناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين لاستكشاف الاتجاهات الاقتصادية والفرص المقبلة.

وذكرت (واس) ان المبادرة التي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان تسعى الى تسليط الضوء على الصناعات المستقبلية وإثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة التنمية في العالم. وتضع المبادرة الموضوع الرئيس لنسختها الثالثة بعنوان «ما هو مستقبل عالم الأعمال» حيث تركز الفعالية على ثلاثة محاور رئيسة هي «مستقبل مستدام» و«مجتمع متقدم» و«التقنية لمصلحة الجميع».

وتتناول المبادرة ثلاثة مواضيع لتأثير التغييرات في الجوانب التجارية والترفيهية والمجتمعية وانعكاسها على دفع عجلة الابتكار وإيجاد الفرص الاستثمارية وهي «العمل الشامل» و«الترفيه التفاعلي» و«الترابط المجتمعي».

كما تقيم المبادرة 12 ورشة عمل تعمل ضمن قطاعات مختلفة وتعنى باستكشاف الأعمال الناشئة والتوجهات الاستثمارية وتحديد فرص النمو في المراحل المبكرة وتتناول مواضيع مختلفة تشمل المدن والطاقة والمناخ والصحة والبيانات والتنقل والغذاء والسفر والرياضة والتسوق والشباب.

وكانت انطلاق النسخة الاولى من المبادرة في عام 2017 كمنصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية وحظيت بمشاركة واسعة من عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين من أنحاء العالم.

