مال وأعمال

حضر فريق الإدارة التنفيذية في بنك الخليج ورشة تعريفية بشهادة ISO 27001، وهي معيار دولي معترف فيه لتحديد أفضل الممارسات لأنظمة إدارة أمن المعلومات، تأكيدًا على التزام البنك بحماية معلومات العملاء، ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها لتعزيز أمن المعلومات وتحسينه. ويتم تحديث عمليات وإجراءات بنك الخليج الأمنية بشكل مستمر لتقليل المخاطر ودعم النمو التنظيمي. وتعتبر شهادة ISO 27001 معيارًا معترف به عالميًا، يحدد عدة ضوابط لإنشاء وصيانة نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) والاعتراف به. يتكون إطار عمل نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) من جميع الضوابط القانونية والمادية والتقنية التي تسمح للشركات بإدارة أمن الأصول مثل المعلومات المالية أو الملكية الفكرية أو بيانات الموظف أو المعلومات التي تعهدت بها الجهات الأخرى. وقالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «نحرص دائمًا في بنك الخليج على أن يكون موظفينا قادرين على تطوير عملياتنا بما يتماشى مع اتجاهات العمل العالمية. وتنظيم وحضور مثل هذه الورشة التعريفية هو دلالة على التزام بنك الخليج بالعمل وفقًا لأحدث معايير القطاع وأفضل الممارسات فيه. نرى أنه من واجبنا تجاه عملائنا أن نوفر لهم أعلى مستويات أمن المعلومات، والاطلاع على معايير شهادة ISO 27001 هو أحد الخطوات في هذا الاتجاه». وقدمت الورشة شركة بروتيفيتي، وهي شركة استشارية عالمية تقدم خبرة عميقة ورؤى موضوعية وتعاونًا كبيرًا ونهجًا مصمم خصيصًا لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة.

