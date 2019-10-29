مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 27 أكتوبر، وأعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً. وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: نسمة محمد التركيت ، أيوب يوسف علي كمال ، ناجي أحمد سويدان ، عمر عبدالله محمد الصومالي ، وعبد اللطيف عبدالله الروضان. هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة الأخير في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

