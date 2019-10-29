مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة نبض للاستشارات الاقتصادية محمد فهد أن الشركة نجحت في اعداد دراسات جدوى غالبية المشاريع المقدمة للصندوق الوطني مشيرا الى ان الشركة متخصصة في اعداد خطط العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لشروط ومعايير الصندوق الوطني لتنمية المشروعات، لافتا الى أن خبرة الشركة في السوق المحلي تتعدى الـ 5 سنوات حيث استطاعت خلال تلك السنوات من تحقيق اهدافها فى تعزيز دراسات الجدوى والالتزام بأغلبية الإجراءات ولوائح الصندوق الوطني.

وأشار الى ان الشركة متخصصة فى إعداد جميع مراحل المشروع بدءا من الفكرة والتخطيط ودراسة المنتجات والمواصفات والخصائص والمميزات علاوة على دراسة المؤشرات الاقتصادية والنتائج المتوقعة للمشروع وكذلك موقعة داخل الأسواق المستهدفة، منوها الى ان نبض للاستشارات الاقتصادية تقوم بعمل دراسة حجم الطلب والإنتاج المحلي والواردات والصادرات للمنتجات التي يقدمها المشروع وذلك مدى ملائمة المشروع لمتطلبات السوق، علاوة على تحليل المنافسين والفجوة التسويقية للمنتجات وحصة المشروع من السوق .

قال فهد ان رؤية صاحب السمو الداعمة للصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة بمبلغ قدره مليارا دينار ستنعكس إيجابيا على المواطنين و الاقتصاد وستسهم في الحد من البطالة، موضحا ان دراسات الجدوى للمشروعات تعد الخطوة الأولى والاهم في طريق الحصول على تمويل ولهذا باتت الحاجة ملحة لإيلاء الأولوية لدراسات الجدوى التي يتطلب العمل فيها الاحترافية والمهنية.

