أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بما يلي: استهل المجلس اعماله بالاستماع الى شرح قدمه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها الى جمهورية مصر العربية الشقيقة في الأسبوع الماضي، وفحوى اللقاءات والمحادثات الايجابية التي اجراها سموه مع عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سلم له رسالة خطية من صاحب السمو الأمير، كما احاط المجلس علما بفحوى لقائه مع كل من رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب المصري د. علي عبدالعال والتي تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين اضافة الى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في عدد من المجالات. ثم احاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها الى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقتين بهدف تسليم رسائل من صاحب السمو الأمير الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وتضمنت الرسالتين العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الكويت والبلدين الشقيقين وسبل دعمها وأخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، كما احاط مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته في اعمال قمة الـ (18) لحركة عدم الانحياز التي عقدت في باكو جمهورية اذربيجان اخيراً، ممثلا عن صاحب السمو الأمير، وأحاط المجلس علما بفحوى كلمة الكويت التي القاها امام القمة والتي اكد فيها ان الكويت تجدد تأييدها والتزامها بمبادئ وأهداف الحركة وتنسيق العمل الجماعي المشترك تلبية لآمال وتطلعات شعوبها في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء الدولي المنشود، كما احاط المجلس علما بفحوى اللقاءات والمحادثات التي اجراها مع عدد من رؤساء وفود ونظرائه في الدول الشقيقة والصديقة على هامش اعمال القمة والتي تناولت سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة بالاضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح على المجلس الموضوعات ذات الأولوية للعرض على اللجان الوزارية والاحصائيات الخاصة باجتماعات اللجان والموضوعات المعروضة خلال الفترة من (2011 - 2018). وقد اثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منوها بآلية العمل لدى جميع اللجان الوزارية المتخصصة والتي جسدت التعاون المنشود من قبل كل الوزراء وقياديي الجهات الحكومية عند دراسة ومناقشة القضايا والمواضيع المطروحة على جداول اعمالها.

كما استمع المجلس الى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان رئيس اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول د. جنان بوشهري بشأن ما تضمنه التقرير الخاص بمطالبات تعويضات المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول، حيث بلغ عدد المطالبات المقدمة للجنة ( 2786) طلب تتعلق بالمركبات والعقارات والممتلكات الشخصية، حيث تم صرف اكثر من 90% من عدد المطالبات الصحيحة وجار استكمال الصرف للمطالبات الصحيحة المتبقية.

ومن جانب آخر، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، تناول وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020 والذي شهد تحسناً وتقدماً في هذا المؤشر، حيث احتلت الكويت مركزاً متقدماً بدخولها لأول مرة قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً، والذي جاء بناء على الاصلاحات الايجابية التي تمت في كل من بدء الأعمال واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود.

وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لتقدم الكويت في مؤشر سهولة الأعمال والذي جاء بفضل الاصلاح الشامل الذي تنهجه الحكومة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الأمير، كويت جديدة ( 2035).

كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب ايجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للصناعة، والجهات ذات العلاقة ) لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص القسيمتين (69، 70) بالمنطقة الأولى بالشويخ وموقع مركز الشويخ (الذي يضم مسلخ البلدية السابق) لصالحه الهيئة العامة للصناعة. كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمنطقة الوفرة السكنية، وبافادة وزير التربية بشأن تشغيل المدارس بالمنطقة في العام الدراسي (2020 /2021).

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وبافادة وزارة التربية بشأن الاجراءات الاستعدادية التي اتخذتها لتشغيل مدارس منطقتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين للعام الدراسي (2020 / 2021)، وافادة وزارة الصحة بشأن الاجراءات التي اتخذتها لتشغيل المراكز الصحية ومراكز الاسعاف في المدينتين السكنيتين، وتكليفهما باستمرار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهـات المسـتقلة والملحقـة للســـنة الماليــة 2018 /2019، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22 من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقد تضمن التقرير تحليلا للبيانات المالية للجهات المشمولة برقابة الديوان وأبرز الظواهر والملاحظات الناتجة عن اعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان خلال السنة المالية 2018 /2019، والأساليب المقترحة لمعالجتها، وقرر مجلس الوزراء احالة التقرير الى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع تكرارها.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على كتابي رئيس مجلس الأمة الموجهين الى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بهما الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والاستجواب المقدم من العضو عمر الطبطبائي الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان، واللذين سيدرجان على جدول اعمال او جلسة قادمة لمجلس الأمة عملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقد تدارس مجلس الوزراء الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها صحيفتي الاستجوابين ومحاورهما المختلفة، وبعد الاستماع الى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات، فقد اطمأن مجلس الوزراء الى سلامة موقف الوزيرين، وان المجلس اذ يؤكد على ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليعرب عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما، ويأمل ان تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين متفقة والاجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الاطار الدستوري والقانوني.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين الاعصار الذي ضرب كلا من ولاية تكساس واركنساس وأوكلاهوما، والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير العديد من المنازل والممتلكات.

كما هنأ مجلس الوزراء الرئيس قيس سعيّد لتنصيبه رئيساً لجمهورية تونس الشقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد في تحقيق الطموحات والآمال المرجوة لصالح الشعب التونسي الشقيق مؤكدا ثقته في ان تتواصل العلاقات الأخوية الوثيقة بين الكويت والجمهورية التونسية لما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.

كما تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين سقوط امطار غزيرة وسيول اجتاحت عدة محافظات في جمهورية مصر العربية مؤخرا، والتي اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وتدمير بعض المنازل والممتلكات، سائلا المولى القدير ان يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

