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يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم امس إنه لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة مؤكدا أن الحكومة مستمرة في أعمالها.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس شؤون مجلس الأمة واطلع على كتابي رئيس مجلس الأمة الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بهما الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، واللذين سيدرجان على جدول أعمال أو جلسة قادمة لمجلس الأمة عملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

وقد تدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها صحيفتي الاستجوابين ومحاورهما المختلفة ، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات، فقد اطمأن مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزيرين، مؤكداً على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة.

وأعرب المجلس عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما، متمنياً أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.

برلمانيا، وعلى وقع معلومات تواردت في اروقة مجلس الامة بشأن طلب وزيري المالية والاشغال تأجيل استجوابيهما في الجلسة الافتتاحية اليوم، أنهت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن استجواب النائب عبدالكريم الكندري المقدم الى سمو رئيس الوزراء حيث صوتت باجماع أعضائها على عدم دستورية الاستجواب. وكشف رئيس اللجنة النائب خالد الشطي عن انها ستقدم مذكرة كاملة وشاملة الى المجلس تتضمن البحث والتأصيل القانوني والدستوري لما انتهت اليه. واكد ان صحيفة الاستجواب أوردت ثلاثة محاور، الاول تكلم عن غياب السياسة العامة وتنازل رئيس مجلس الوزراء عن اختصاصاته لجهات اخرى، بينما يتناول المحور الثاني ما اسماه المستجوب التناقض في السياسة العامة للحكومة، فيما يدور المحور الثالث حول ما وصفه باخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.

وأوضح الشطي أنه بعد بحث كل محور على حدة يتبين ان الاول يشتمل على تناقض واضح اذ يتحدث عن غياب السياسة العامة اي عن عدم وجودها، ثم يؤكد وجودها في برنامج عمل الحكومة، وكلا الأمرين وردا في صحيفة الاستجواب وبذات المحور، كما جاء الخلط بين وضع السياسة العامة للحكومة وتنفيذها الذي هو منوط بالوزير المختص وليس برئيس مجلس الوزراء. وقال: ثبت ايضا ان ادعاء التنازل عن اختصاص رئيس مجلس الوزراء لم يحدث وان اداء الديوان الاميري لبعض الامور كان انفاذا للرغبة السامية لأمير البلاد رئيس الدولة كما جاء بالمادة 52 من الدستور. واشار الشطي الى انه ببحث المحور الذي يتناول ما سمي بتناقض السياسة العامة للحكومة وجدنا ان عنوان المحور لا محل له في البيان الوارد في صحيفة الاستجواب التي تحدثت جميعها عن ادعاء عيوب وسلبيات في اداء وزارات بعينها، مشيرا الى انه ان كان للاستجواب فيها محل فانه يكون للوزير المختص ولا يجوز توجيهه لرئيس مجلس الوزراء.

واوضح انه ببحث المحور الثالث المتعلق باخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية وجدنا ان قانون الجنسية جعل امورها من المنح والإسقاط والسحب والاسترداد بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية ومن ثم يخرج عن مجال واختصاص رئيس مجلس الوزراء.