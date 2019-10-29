الأولى

اليوم يدخل مجلس الأمة دور انعقاده الأخير، الذي توحي مقدماته بأنه سوف يشهد كثيراً من المناوشات، وقليلاً من الانجازات، وبخاصة على مستوى التشريع الذي هو أحد جناحي البرلمان (الرقابة والتشريع).

هذا الإيحاء لم يأتِ من فراغ، ولم يُبْنَ على قراءة الكف أو ضرب الودع، بل تقطع به وتشير إليه (هبَّة) الاستجوابات التي بدأت بالفعل ولايزال حبلها على الجرار، وفقاً للتهديدات المتتالية التي تستهدف معظم أعضاء الحكومة، ويلّوح بها بين الحين والآخر عدد لا بأس به من النواب.

صحيح أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب، لكن غايته أسمى، وهدفه أرقى وأنبل من أن يكون أداة للابتزاز أو وسيلة لدغدغة عواطف الناخبين أو تصفية لحسابات شخصية، فالدستور عندما جعله سيفا في أيدي ممثلي الأمة، لم يقصد إلا إصلاح الخلل، ومعالجة مواطن الضعف في أداء الحكومة، التي لايمكن أن تكون دائماً خصماً للبرلمان أو تعمل على اتجاه يعاكس اتجاهه، فهما معاً وجهان لعملة واحدة، ويجب أن يكون هدفهما واحداً، وهو السعي الجاد إلى أمن الوطن ورفاهية المواطن.

الأحداث التي تزخر بها المنطقة من حولنا، وتئن بسببها الشعوب، يجب ألا تغيب عن أذهان أعضاء مجلس الأمة، فمعظم النار كما يقولون من مستصغر الشرر، وما لم يكن المرء حذرا ومتيقظاً فقد تصبيه شرارة نار مشتعلة في غير بيته، أو مضطرمة بعيداً عن موطنه وحماه.

لذلك كله فإن على اعضاء مجلس الامة ان يترفعوا عن المصالح الضيقة، والمكاسب الفئوية او الحزبية التي يسعى البعض اليها، وعليهم ان يضعوا مصلحة الوطن وأمنه وسلامة أبنائه فوق كل اعتبار.

وعليهم كذلك ان يعوا تمام الوعي ان الاعتبارات الانتخابية يجب الا تكون على حساب الكويت، ولا على حساب ابنائها خصوصا في ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة التي لا تغيب عن ذهن المواطن العادي، فضلا عن الساسة والمتابعين.

لقد أقسم النواب على رعاية مصالح الشعب وصون امواله وممتلكاته، وليس من البر بالقسم تشتيت الجهود، واشغال المجلسين حكومة وبرلمانا بما لا فائدة منه ولا نفع من ورائه، وليس من البر بالقسم تلطيخ سمعة الشرفاء والاساءة اليهم من اجل كسب انتخابي او استمالة اصوات المقترعين. بضعة شهور تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الجديدة، وعلى ممثلي الامة خلالها ان يسعوا الى التعمير لا الى التدمير، والى الوفاق لا الى الشقاق، والى الوحدة والاتحاد لا الى الفرقة والاختلاف، ولن يتحقق ذلك الا بالتركيز على ما يهم المواطن من تشريعات تصون حقوقه وتحمي بلده، وتحفظ للكويت أمنها وأمانها ومكانتها الرفيعة التي تبوأتها بين سائر الأمم والشعوب.

فيا أعضاء مجلس الأمة، يا ممثلي الشعب المتحدثين بلسانه، المعبرين عن آماله، كونوا مرآة صادقة للمواطنين، ولا يعمدن بعضكم الى التكسب الشخصي او القبلي او الفئوي، فكل ذلك زائل الى انتهاء، لكن الكويت هي الباقية بنقائها وبوحدة شعبها الحر الأمين.

وأخيراً يجب ان يوقن النواب ان المواطن الذكي لا تغره دغدغة مشاعره باستجواب هنا او استجواب هناك، فهو الآن اوعى واشد فهما لما يحدث من حوله ويدور، ويعلم علم اليقين من يمثله ومن يمثل عليه.