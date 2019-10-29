الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان امس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، حيث نقل لسموه رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وقد حمله سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه الباري جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

