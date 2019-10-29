الأولى

ذكرت مصادر اقتصادية مطلعة أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين قبل 3 سنوات أثمر عن توفير 400 مليون دينار لخزينة الدولة مشيرة الى أن تلك الزيادات كانت مناسبة للمستهلكين. واشارت المصادر الى عدم وجود أي توجه نحو تعديل الأسعار في المرحلة الحالية. وكان مجلس الوزراء قد قرر في بداية سبتمبر من عام 2016 زيادة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة. (طالع ص09)

أما فيما يتعلق بالتعويضات التي تعهدت الحكومة بدفعها للمواطنين جراء اقرار تلك الزيادة فقد أكدت المصادر انه لم يتخذ بعد قرار حاسم بشأنها حيث تم طرح العديد من البدائل للتعويض دون أن يتم اقرار أي منها. على الصعيد ذاته قالت المصادر إن الكويت خطت خطوات جيدة للغاية في سبيل تحسين أسعار الطاقة لتحقيق توازن بين الانفاق على دعمها وضمان وصولها للمستهلكين بأسعار تناسب مدخولاتهم، حيث عدلت أسعار الديزل والكيروسين ثم قامت بتعديل سعر البنزين ثم الكهرباء، في خطوات شهدت تدرجاً راعى الظروف الاقتصادية المحيطة.