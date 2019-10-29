الأولى

أفاد وزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل عن توفير 510 وظائف للكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع النفطي بناءً على الإعلانين المنشورين بتاريخ 28 يوليو 2019، لافتاً أنه يتم تحديد العدد من قبل مؤسسة البترول وشركاتها النفطية التابعة حسب الاحتياجات التعاقدية، ولا يتم إصدار قرارات من مجلس إدارة مؤسسة البترول في هذا الشأن. (طالع ص09)

وأكد الفاضل أن مؤسسة البترول تعمل جاهدة لدعم الكوادر الوطنية من خلال توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي، إلى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الكويت للاستفادة من المخرجات في القطاع النفطي.

