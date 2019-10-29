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«البترول»: 510 فرص وظيفية للكويتيين في عقود المقاولين

علي حامد
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الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

أفاد وزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل عن توفير 510 وظائف للكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع النفطي بناءً على الإعلانين المنشورين بتاريخ 28 يوليو 2019، لافتاً أنه يتم تحديد العدد من قبل مؤسسة البترول وشركاتها النفطية التابعة حسب الاحتياجات التعاقدية، ولا يتم إصدار قرارات من مجلس إدارة مؤسسة البترول في هذا الشأن. (طالع ص09)
وأكد الفاضل أن مؤسسة البترول تعمل جاهدة لدعم الكوادر الوطنية من خلال توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي، إلى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الكويت للاستفادة من المخرجات في القطاع النفطي.


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