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بغداد- الوكالات: قرر البرلمان العراقي امس بدء عملية تعديل الدستور والغاء جميع امتيازات كبار المسؤولين في الدولة وحل مجالس المحافظات والاقضية في استجابة مزدوجة على مايبدو لقرار المحكمة الاتحادية العليا منع المحاصصة السياسية التي قامت عليها حكومات العراق واداراته منذ عام 2003 من جهة ولمطالب المتظاهرين الذين قتل 6 منهم مساء امس من جهة ثانية...(طالع ص 18).

واثر جلسة برلمانية عقدت بعد فشل متكرر بسبب غياب النصاب ذكر المكتب الاعلامي لمجلس النواب في بيان ان المجلس قرر في اجتماعه امس تشكيل لجنة لتعديل الدستور على ان تقدم توصياتها في غضون اربعة اشهر. من جهة ثانية صوت البرلمان لصالح الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم.

وصوت البرلمان رسميا على انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ومجالس الاقضية والنواحي وقرر تولي مهمة الاشراف والرقابة على عمل المحافظين لحين اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.

وجاءت قرارت البرلمان بعد ساعات من قرار اعلى سلطة قضائية في البلاد بمنع المحاصصة السياسية. وحظرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا امس توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة. وقال المتحدث باسم المحكمة حسام الساموك ان السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يسمى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجمت من ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير المصلحة العامة.

في غضون ذلك قتل ستة متظاهرين في بغداد، بحسب ما اعلنت المفوضية العراقية لحقوق الانسان، ما يرفع الى 82 عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات المطلبية. وبلغت حصيلة القتلى في بغداد وحدها 26 متظاهراً منذ مساء الخميس، غالبيتهم اصيبوا بطلقات الغاز المسيل للدموع في الرأس بحسب المفوضية. وأظهرت فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من المتظاهرين وقد اخترقت القنابل المعدنية التي تطلقها القوات الأمنية جماجمهم.