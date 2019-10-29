الأولى

وافق مجلس الخدمة المدنية على استثناء سكان مناطق «صباح الأحمد» و«الخيران» والوفرة» من قرار وقف النقل والندب بين الوزارات والجهات الحكومية. وأصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بإضافة الفقرة رقم 7 إلى البند ثانيا من تعميم الديوان رقم 10 لسنة 2013 بشأن وقف النقل والندب والاعارة وتعديلاته، مستثنيا بموجب الفقرة المضافة من الوقف المنتدبين أو المنقولين ممن يتوافر فيهم شرط السكن في مناطق «صباح الأحمد والخيران والوفرة»، على أن يكون الندب أو النقل إلى جهة «لديها مركز عمل يقع في إحدى المناطق المشار إليها»، وأن يكون ندب أو نقل الموظف للعمل في المركز الذي يقع في المناطق المشار اليها مع عدم جواز نقله أو ندبه إلى مركز عمل آخر خارج المناطق المشار إليها مدة ثلاث سنوات.