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«التربية»: رموز ديوان الخدمة تعرقل كوادر الوظائف المساندة

عبدالرسول راضي
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الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

كشفت مصادر ان وزارة التربية تواجه مشكلتين جديدتين في عدم استطاعتها صرف كوادر الوظائف المساندة للهيئات التعليمية، والثانية خاصة بالبدلات المستحقة لحملة الشهادات العليا، مبينة أن المشكلتين ظهرتا قبل 3 أشهر عند اعتماد الرموز الجديدة لديوان الخدمة المدنية على النظام الآلي وهو الكود الموضوع امام اسم كل موظف.
وقالت المصادر لـ النهار إن التربية خاطبت الديوان لايجاد حل سريع يعالج المشكلتين قبل انتهاء السنة المالية، تجنبا للوقوع في مشكلة أخرى ترتبط بعدم توفير الميزانية الكافية لصرف المخصصات المالية للمستحقين نتيجة تراكم المبالغ المخصصة لهم. وأوضحت أن الكود الجديد اوقف صرف البدلات عن جميع العاملين في المدارس باستثناء حديثي التعيين الذين شملهم قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية بشأن صرف بدلات الوظائف التربوية المساندة، مشيرة إلى أن هناك محاولات للوصول إلى حل يقضي بصرف الكوادر والبدلات.
ولفتت المصادر إلى أن التربية اجرت أمس تجربة بالتنسيق مع الديوان من خلال مسح البيانات واعادة تحديثها لعل النظام يتجاوب مع اعتماد الكود الجديد (رمز الموظف)، لافتة الى ان الأمر يحتاج الى 24 ساعة لظهور النتيجة.
واكدت أن القطاع المالي سيعمل على صرف البدلات بأثر رجعي فور الانتهاء من المشكلتين.


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