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إلزام مكاتب العمالة المنزلية تصديق العقود مع الدول المرسلة

عبدالرسول راضي
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الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

ألزمت هيئة القوى العاملة، أصحاب مكاتب العمالة المنزلية بتصديق العقود المبرمة مع المراكز المرخصة في الدول المرسلة للعمالة، بينما أوقفت تجديد تراخيص استقدام المشتغلين في المهن المنزلية أمام غير الملتزمين بتقديم نسخة مصدقة من تلك العقود.
وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الهيئة أسيل المزيد، أن الهيئة استندت في هذا الاجراء الى حكم القانون، مشيرة الى حرص القوى العاملة على ضبط سوق العمل، والى ان ذلك يتطلب من أصحاب المكاتب الالتزام بتقديم نسخة من العقود المبرمة بينهم وبين المكاتب المرخصة في الدول المستقدم منها العمالة المنزلية شريطة ان تكون مصدقة من سفارة الكويت ومعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية.


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