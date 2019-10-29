وطن النهار

يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة.

وكان سموه قد استقبل بقصر بيان صباح أمس الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق حيث نقل لسموه رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

هذا وقد حمله سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه الباري جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التطور والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد وذلك بعد أن مثل سموه في حفل تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطورا لليابان.

واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء حيث هنأوا سموه بمناسبة عودته للبلاد سالما معافى إلى أرض الوطن.

