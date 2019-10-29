وطن النهار

يبدأ مجلس الأمة اليوم دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 بنظر الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بوشهري بصفتيهما.

ومن المرتقب أن ينظر مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية أيضا ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.

ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقا لجدول الاعمال بتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإلقاء النطق السامي تليه كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ثم كلمة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر ان يبدأ المجلس جلسته الاولى بالنظر في بنود جدول الاعمال واولها انتخاب منصبي امين سر ومراقب مجلس الامة ويليه الانتقال الى بند الاستجوابات للنظر في الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان.

وأدرج على جدول اعمال الجلسة بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة يليه بند اخر وهو انتخابات اللجان لانتخاب اعضاء لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري و11 لجنة من اللجان الدائمة في مجلس الأمة.

