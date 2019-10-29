وطن النهار

نظمت جمعية العلاقات العامة الكويتية ديوانيتها الشهرية بحضور عدد من الأعضاء الفخريين وأعضاء الجمعية العمومية والمهتمين بالعلاقات العامة مساء امس في مقر الجمعية بالشامية.

وبهذه المناسبة ثمن رئيس الجمعية جمال جاسم النصر الله جهود الرئيس الفخري والأعضاء الفخريين، الذين لهم دور بارز في كل نشاطات الجمعية، شاكرا جميع الحضور وفي مقدمتهم نائب الرئيس الفخري فهد المعجل والعضو الفخري عبد العزيز البابطين والعضو الفخري جواد بوخمسين.

وقال النصر الله إن الجمعية تستعد الآن لبدء فعاليات جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء التي تقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث تبدأ بورش العمل، ثم المعرض الذي يقام الأسبوع المقبل في مركز الشيخ جابر الأحمد، منوها بأن حفل ختام الجائزة سوف يتم الاعلان عن موعده قريبا.

بدوره قال أمين صندوق الجمعية محمد الموسوي إن العمل في لجان جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء على قدم وساق، وأن جميع الترتيبات للجائزة التي تحظى برعاية سامية قد تمت على الوجه الأكمل.

وأكد أن الرعاية السامية للجائزة هي وسام نفتخر به ونسعى دائما لجعل الجائزة في مصاف أكبر الجوائز العالمية من حيث الأهمية والتنظيم.

من جهته قال أمين سر الجمعية محمد الياسين إن الجمعية حققت الكثير من الإنجازات وأصبحت واحدة من أهم جمعيات النفع العام المؤثرة في المجتمع، مشيرا إلى أن الجمعية تجهز حاليا لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا التعليم والذي يقام فبراير المقبل برعاية وزارة التربية.

وأشار إلى أن ما تقوم به الجمعية يصب في اتجاه التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره.

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة الجمعية بشار الهنيدي إن ديوانية الجمعية هي ملتقى شهري للعاملين في مهنة العلاقات العامة، حيث تجمع العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والخاصة، وفيها يتم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة الجمعية على عمل دورات تدريبية لصقل خبرات العاملين في مجال العلاقات العامة وذلك على مدار العام، بالإضافة إلى مثل هذه اللقاءات الدورية التى تسهم في نشر ثقافة العلاقات العامة.

وأشار الهنيدي إلى أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيا التعليم هذا العام يطلق جائزة تكنولوجيا التعليم، لافتا إلى أهمية الجائزة والمؤتمر في تسليط الضوء على تطوير تكنولوجيا التعليم.

