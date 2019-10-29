وطن النهار

بعد ساعتين من النقاش والجدل واختلاف الاراء حول عقود النظافة الجديدة وحول تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية، رفع رئيس المجلس اسامة العتيبي الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب اربعة اعضاء هم: حمد المدلج وحمود العنزي وعبدالعزيز المعجل وعبدالله الرومي، بعد اختلافات الاعضاء على تشكيل لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، الذي اعتبره بعض الاعضاء المنسحبين تدخلا في صلاحيات اللجنة المالية والقانونية. الاعضاء الذين تقدموا لتعديل اللائحة الداخلية وهم د. حسن كمال وعبدالسلام الرندي ومشعل الحمضان ومها البغلي واحمد هديان. وقبل الدخول في حيثيات الجلسة استغرب العضو مشعل الحمضان قيام البلدية بما اسماه بسرقة اقتراحه المتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواقع التخييم، مؤكدا ان البلدية قامت باعطاء الفكرة للجمعيات التعاونية لتنفيذها في المخيمات الربيعية. هذا وقد وافق المجلس البلدي على انشاء دورات مياه منعزلة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجمعات التجارية والمرافق العمومية والحدائق العامة، ولم يكتف بالرد بشأن اراضي ومباني وزارة التربية، والموقع المحدد بالكروكي بجانب صناعية الجهراء الجديدة، فيما قام بتأجيل موضوع سرقة اغطية المناهيل. وعن موضوع النظافة وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي في الأونة الاخيرة، وعدم رضا اعضاء البلدي عن عقود النظافة، قال العضو عبدالسلام الرندي ان وضع النظافة في جميع محافظات الدولة لا يسر عدوا ولا صديقا، مؤكدا ان القصور واضح من البلدية، مستغربا من مستوى شركات النظافة الجديدة بعد توقيع العقود. وطالب بمعرفة دور مديري النظافة متسائلا هل هناك تواطؤ مع الشركات ولماذا مكاتب بعض المديرين في بلديات المحافظات مغلقة؟ ولماذا لا توجد محاسبة من قيادات الجهاز التنفيذي لما يحدث على ارض الواقع؟ واستغرب من ان بعض مديري البلدية يحضرون اجتماعات اللجان وورش العمل لمجرد التصوير، ولم يعرضوا فكرة واحدة في نقاشات الورش. واكد الرندي ان البلدية تدعي النظافة وهي مهملة، فهل يعقل ان ما يجري في الكويت منطقي، رغم ان هناك خللا كبيرا ومايحدث فضيحة بحق الكويت، فالنظافة ايام الثمانينات افضل من الوضع الحالي. وقال انه من المفترض ان البلدية تقوم بتعقيم الحاويات ثلاث مرات اسبوعيا في المناطق، وهي لم تقم بهذا الاجراء.

وزاد ان البلدي يقوم بطرح بعض الاستفسارات وليس هناك تجاوبا من قبل الجهاز التنفيذي، مؤكدا ان غرامة سرقة المناهيل التي قامت بها البلدية 55 دينارا، وقيمة المنهول الواحد 120 دينارا، لذلك استغرب من العقوبة التي اقرتها البلدية على الشركة.

عقود متخلفة

وبدوره وجه العضو احمد هديان سؤالا لمديري البلدية قال فيه: هل قمتم بجولات ميدانية لمتابعة عقود النظافة الجديدة وطبيعة العمل فيها لمعرفة النتائج الاولية من حملة «خلوها نظافة»؟.

واشار الى ان الاهمال وصل في بعض المناطق الى درجة عدم تنظيف المساجد، مستغربا ما يحدث في البلدية ومن يقف خلف عقود شركات النظافة وماذا يحدث بالدولة كنت اتوقع ان كل فترة تأتي اجمل،لكن وصلنا لمرحلة السكين وصل للعظم.

وقالت العضو مها البغلي من المفترض ان تكون عقود النظافة اكثر تطورا ومواكبة للوضع مع بناء المدن الجديدة لكن ما حدث انها عقود متخلفة، متسائلة هل يعقل انه الى الان يوجد «الكنس اليدوي» في البلدية، فالعالم يتطور ونحن نعود للخلف ولن نسكت عن عقود النظافة الجديدة واهمالها.

وطالبت بمعرفة المسؤول عن تأهيل شركات النظافة، خاصة ان تخفيض عقود النظافة يحمل اكثر من علامة استفهام، مؤكدة ان هناك استهتارا في هذا الجانب، خاصة ان ملاحظات ديوان المحاسبة كانت واضحة بعدم دقة الحضور والانصراف في البلدية، قصور في المراقبة، عدم كفاية العمالة وتشغيل عمالة اخرى تعمل في البلدية على عقود لشركات اخرى، خاصة ان تقرير ديوان المحاسبة وضح ان 39 موظفا لم يستلم بدل النظافة، مطالبة بتوضيح هذا التاخير.

صورة سيئة

وقال العضو فهيد المويزري، ان الصور الحية التي تعرض عن النظافة في كل الوسائل سيئة جدا خاصة انها كشفت الاهمال الذي تقوم به شركات النظافة.

وحذر من انتشار الاوبئة نتيجة الاهمال الذي تقوم به البلدية وشركات النظافة.

وبدوره سجل العضو حمود العنزي تحفظاته على حديث اعضاء البلدي وقال ان البلدية تقوم بعملها على اكمل وجه، خاصة ان المؤشر الاخير اوضح تميز البلدية وحصولها على مركز متقدم.

واشار الى انه يشك ببعض الصور المعروضة التي طرحها الاعضاء وهل كانت في الكويت ام في دول اخرى، موضحا ان المطروح مخلفات بناء وليست نظافة، لافتا الى ان تويتر مصدر غير موثوق.

