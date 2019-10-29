وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه امس الاثنين نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد يرافقه عدد من الصحافيات الخليجيات اللاتي يزرن الكويت حاليا للمشاركة في ملتقى الصحافيات الثالث لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تقيمه الجمعية.

وحضر اللقاء رئيس جمعية الصحافيين بمملكة البحرين الشقيقة عهدية أحمد السيد نور ونائب المدير العام لـ «كونا» لقطاع التحرير رئيس التحرير سعد العلي ورئيس المكتب الفني أماني السنان.

ورحب الدعيج في بداية اللقاء بالصحافيات الخليجيات في بلدهن الثاني الكويت ، مشيدا بالدور الريادي للمرأة الخليجية وجهودها البارزة في دعم وتطوير الاعلام الخليجي والارتقاء بمستوى الأداء.

وقال إن المرأة أصبحت رافدا أساسيا وركيزة قوية من ركائز الطفرة الكبيرة التي حققتها الصحافة الخليجية في السنوات الأخيرة من خلال تأثيرها الملموس في عمليات النهضة والتطوير وإثارة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم مختلف شرائح المجتمع.

وأكد الدعيج أن الصحافيات الخليجيات قدمن نموذجا يحتذى به في الوعي بأخلاقيات ومسؤوليات العمل الصحافي والالتزام بالصدقية في طرح القضايا والموضوعية في عرضها ومعالجتها.

وعقب اللقاء اصطحب نائب المدير العام لشؤون قطاع التحرير رئيس التحرير سعد العلي الصحافيات الخليجيات في جولة داخل إدارات وأقسام (كونا) للتعرف على سير العمل بالوكالة وطبيعة العمل بها وعمليات التطوير التي شهدتها والخدمات الإعلامية الجديدة التي استحدثتها الوكالة في السنوات الأخيرة.

