وطن النهار

أكد عدد من الاعلاميات الخليجيات على اهمية مشاركة المرأة بشكل فعال في المجال الاعلامي والحرص على التميز في ظل التطور الاعلامي وانتشار وسائل السوشيال ميديا.

ولفتت الاعلاميات الى ما وصلت اليه الصحافيات والاعلاميات الخليجيات بالرغم من العقبات الكبيرة التي يواجهنها في مجتمعاتهن المحافظة.

وتطرق الحوار الى بحث مواضيع عدة تخص الاعلام الخليجي ودور المرأة في ابرازه واهم العقبات التي تواجههن في عملهن ومن ضمنها قضايا التحرش وبعض القضايا الحساسة في المجتمع. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «دور المرأة في الصحافة الخليجية» ضمن برنامج اليوم الاول لملتقى الصحافيات الثالث لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه جمعية الصحافيين الذي عقد الاول من أمس برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد ناصر الجبري في قاعة الجوهرة في الـ «كراون بلازا».

بدورها استضافت المنسق العام لملتقى الصحافيات الخليجيات عضو جمعية الصحافيين فاطمة العازمي كلا من رئيس جمعية الصحافيين الاعلامية فاطمة حسين العيسى ورئيسة تحرير مجلة بريق الدانة عضو جمعية الصحافيين الاستاذة رابعة حسين مكي الجمعة والاعلامية اقبال الاحمد حيث ادارت الحوار مع عدد من الاعلاميات والصحافيات الخليجيات.

بيئة صحافية

وبدورها استهلت رئيس جمعية الصحافيين الاعلامية فاطمة حسين العيسى الحوار وطرحت عدة نقاط على شكل تساؤلات حول ما يواجه المرأة بشكل عام والصحافيات بشكل خاص من مشاكل وعوائق تتعلق بالمجتمع المحافظ وحداثة دخول المرأة في معترك العمل وتناولت في حديثها فترة النهضة في الكويت والمراحل التي مرت بها شخصيا والكويتيات في مراحل التعليم والانفتاح وسردت قصتها حيث عاشت مع زوجها في نيويورك 3 سنوات برفقة زوجها اثناء دراسته واختلاطها في تلك الفترة مع المبتعثات الكويتيات وزوجات الطلبة وعلاقتها مع جارتها الاجنبية مشيرة الى بداية مرحلة الانفتاح على العالم ودراستها للغة الانكليزية وتمثيلها للكويت في مؤتمر عالمي جمع دول العالم والاتحاد السوفييتي واميركا في زمن الحرب الباردة بالاضافة الى مشاركتها في الاذاعة وتأثرها بشخصية زوجة الرئيس كينيدي.

وقالت العيسى نحن سعيدون بان هذا الاجتماع يتكرر كل عام ونلاحظه في تطور كل عام ويطرح تجارب متنوعة ونحن هذا العام نتحدث عن مواضيع حساسة قد لا يتحدث فيها النساء عادة مثل التحرش وهو امر يحتاج وقفة جادة وعدم الاخفاء للقضية وتوعية المرأة والاطفال تجاه التحرش وحمايتهم وترسيخ الثقة في انفسهم ليحموا انفسهم ويعمم الامر في جميع المحافل والمنتديات حتى نحمي الجيل من الانحراف في مجتمع مسلم محافظ يسوده القانون والانسانية.

واشارت العيسى الى البيئة الصحافية السليمة وضرورة دمج طاقة الرجل والمرأة والتعاون بينهما في المجال الصحافي.

واشادت بالنمو الملحوظ في المشاركة من حيث الطاقة والنوعية والعدد المشارك والتحسن الملحوظ في هذا الملتقى.

قضايا التحرش

ومن جانبها قالت الاعلامية والكاتبه اقبال الاحمد: تعرضنا مع الاخوة الصحافيات والاعلاميات الى نقاط مهمة جدا وتمس المرأة وخصوصا الاعلامية بشكل مباشر واستعرضنا العديد من الجوانب في اطار المهنية الصحافية ودور المرأة الاعلامية الخليجية في المجتمع الخليجي وتم الاتفاق على طرح موضوع مهم وهو التحرش ومناقشته من جميع النواحي وتبين من خلال النقاش ان المسؤولية الصحافية والمهنية للمنتسبات للمهنة لا تأخذ طريقها الصحيح بسبب الخصوصية والمجتمعات الخليجية المتحفظة جدا والعادات السائدة.

واضافت الاحمد: وتم التحدث ايضا عن العديد من التجارب حيث اتضح ان الهموم واحدة والعراقيل متشابهة وانها تحتاج الى تدخل سريع ليكون هناك انطلاق للتعاون مع بعض تلك القضايا الحساسة مشيرة الى وجود عدد من المشاركات يرتقين مناصب قيادية مرموقة خليجيا وعربيا.

وتابعت: وبحثنا خلال الندوة الحوارية امكانية ان يقمن بمسؤولياتهن كاملة تجاه قضايا تزعج المرأة في المجتمع ولا تملك في بيتها او عملها ان تقوم بتلك المسؤولية المفترضة لان اليد مغلولة بسبب المجتمع والعادات ونأمل ان يكون هناك دور اكبر للمؤسسات والحكومات.

حقوق الصحافيين

وبدورها، تحدثت رئيسة تحرير مجلة بريق الدانة عضو جمعية الصحافيين الكويتية الاستاذة رابعة حسين مكي الجمعة حول قضية حماية الصحافيات ومحاربة التحرش حيث ذكرت أن منظمة حقوق الإنسان في عام 2012 اقرت قانونا يقضي بحماية الصحافي في الحروب، مشيرة الى ان قضية التحرش الجنسي أيضا يمكن ان يقر فيها قانون من قبل حقوق الانسان

وايدت اي قوانين او اجراءات من شأنها حماية المرأة العربية وخصوصا الصحافيات الخليجيات متأملة ان تحذو الدول العربية خطى المنظمات الدولية والاوروبية الحقوقية في قوانين حماية الصحافيين.

الإعلاميات الخليجيات

وشارك في الحوار عدد من الاعلاميات والخليجيات حيث تحدثن عن ابرز المعوقات والمشاكل التي تعترضهن في عملهن الاعلامي والطموح الذي يأملن الوصول اليه في المستقبل.

واعربن عن سعادتهن بالتواصل الجيد الذي لمسنه من خلال الملتقى في عامه هذا والاعوام السابقة حيث اكدن ان مثل هذه الفعاليات كفيلة بتبادل الخبرات والافكار والتجارب بحيث تكون داعمة للعمل النسائي الاعلامي، وتم طرح قضايا حساسة مثل التحرش بالعمل الاعلامي وكيفية التعامل معه.

وبدورها تحدثت الصحافية عايشة من قطر عن قضايا بلدها التي تهم المجتمع وقالت انها كانت في فترة الثمانينيات تهتم وتتابع المجلات والنشرات الصحافية الكويتية لما لها من اسبقية خليجية. وذكرت ان المرأة في قطر تتميز بالتحفظ الذاتي قبل التحفظ المجتمعي واشارت الى ضحالة الفكر عند المرأة والاهتمام بالشكليات والموضة لافتة الى ضرورة التركيز على الجانب العقلي وبناء الذات ودعم قضايا المرأة في المجتمع، ولفتت الى ان بعض القضايا المهمة والحساسة يتم التطرق لها بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل اكبر.

واضافت صحافية اخرى ضمن الوفد القطري قائلة ان العادات والضوابط المجتمعية والزي الشعبي والنقاب لم يكن عائقا امام الوصول الى التميز وانها استطاعت ان تتميز في مثير من المجالات الاعلامية. اما الصحافيات السعوديات فاكدن ان الصحافة اصبحت صناعة في وقتنا الحاضر وتحتاج الى جهود نسائية بشكل اكبر وشراكة مع دول الخليج لتدريب الصحافيات وتطوير مهاراتهن. واشرن الى ان الفرص المسائية موجودة وتحتاج الى مبادرة ومثابرة وتوجه خليجي للعمل المشترك والتدريب وبدورهن شاركن الصحافيات البحرينيات بايضاح المخاوف التي تعتري النساء بشكل عام والصحافيات بشكل خاص حول التحرش بالصحافيات وكيف يتم التصدي لها خصوصا في حيز العمل والتوعية التي تحتاجها الصحافيات لادراك ذلك، وان الامر يختلف من امرأة لاخرى ويتعلق بالاحساس الاولي تجاه اي كلمة او فعل من المتحرش وما آلية الشكوى المفروض اتباعها تجاه المسؤول وكيفية الحماية منه.

