وطن النهار

أكد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أول من أمس الأحد أهمية الدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون نشوب الصراعات والنزاعات وتعزيز دور الحوار والوساطة بين الدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ صباح الخالد أمام احتفالية مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ بمقر بيت الأمم المتحدة تحت شعار (الكويت.. حقبات من الدبلوماسية التنموية.. السلام - الانسانية - التنمية المستدامة).

وأشار الى التعاون القائم بين الكويت والأمم المتحدة من ربط موضوعي لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ورؤية البلاد التنموية 2035.

وقال الخالد في كلمته في البداية يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور طارق عزمي الشيخ وجميع القائمين والمعنيين على حسن الترتيبات وتميز التنظيم لهذه الاحتفالية التي تجسد عمق العلاقة التاريخية التي تربط ما بين الكويت والأمم المتحدة. لافتاً الى أن الكويت حرصت منذ انضمامها للأمم المتحدة في عام 1963 على أن تكون مشاركتها فاعلة في أنشطة وفعاليات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ادراكا منها لحجم المسؤوليات والمهام الكبيرة والتحديات الهائلة التي تواجهها، موضحاً أنها قامت عبر عضويتها الراهنة حاليا كعضو غير دائم في مجلس الأمن وبمشاركة الأعضاء الآخرين بتسليط الضوء على أصوات المتضررين والمنكوبين حول العالم جراء الكوارث الانسانية القائمة والتركيز على المشاغل والعوائق التي تواجه العمل الانساني العالمي.

ومضى الخالد قائلاً وهنا تجدد الكويت ما ذكره أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة من أهمية الدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون نشوب الصراعات والنزاعات وتعزيز دور الحوار والوساطة. وأضاف الخالد ان الكويت تستذكر بالفخر والاعتزاز المواقف الصلبة والتاريخية للأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وبالأخص دوره في تحرير الكويت عام 1991 والذي ترسخت فيه المقاصد والمبادئ التي قامت عليها هذه المنظمة العتيدة وتتنوع أشكال التعاون الوثيق القائم بين الكويت والأمم المتحدة. من جانبه اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أول من أمس الاحد صلابة تحالف الكويت مع الامم المتحدة مشيرا الى دورهما التنموي والحيوي في تعزيز السلام ورعاية البشرية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله للصحافيين على هامش احتفالية مكتب ممثل الامين العام للامم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ بيوم الامم المتحدة تحت شعار (الكويت..حقبات من الدبلوماسية التنموية.. السلام- الانسانية- التنمية المستدامة).

وأضاف الجارالله ان هذا التعاون المثمر والمستمر يحظى برعاية وتوجيهات اميرية سامية والقيادة الكويتية على كل مستوياتها.

واشار الى حرص الكويت على المشاركة في فعاليات الامم المتحدة ايمانا منها بالدور الحيوي والمهم للامم المتحدة مشددا على فخر واعتزاز الكويت بهذا الدور الفعال.

من جهته استعرض ممثل الامين العام للامم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ نشاطات لجان فريق الامم المتحدة بالبلاد وابرز مهامها التي تتمثل في تطوير وبناء القدرات من اجل مؤشرات جادة للتنمية المستدامة.

واضاف في كلمة خلال الحفل الذي اقيم بحضور الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان اللجان تعمل من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي بغية تحسين دور المرأة في المجتمع وريادة الاعمال بالتعاون مع جامعة الكويت ومراكز البحوث المعنية بشؤون المرأة.

وقال ان برنامج العمل الانمائي عمل منذ انشاء مكتبه بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير استراتيجيات عدة ومهمة.

ولفت الى ان هناك جانباً مهماً في العمل الانساني يحظى باهتمام كبير من الكويت والامم المتحدة من خلال منظمة الهجرة وغيرها من المنظمات المعنية معربا عن شكره للكويت على تعاونها المثمر والبناء في تلك المجالات.

