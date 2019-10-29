وطن النهار

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله سلامة الحدود الكويتية - العراقية، مشددا على أن تأمينها يسير وفق خطة أمنية كويتية بحتة يشترك فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وقال في ردوده على أسئلة الصحافيين على هامش احتفال الامم المتحدة بالذكرى الـ 74 بشأن احتمال تعرض المنطقة لهجمات ارهابية انتقامية على خلفية مقتل أبو بكر البغدادي، إن هناك تنسيقا كويتيا استخباراتيا مع دول المنطقة لتلافي حدوث مثل هذه الهجمات.

وأضاف ان التعاون قائم ومستمر مع دول الجوار، لافتاً الى أن هناك تحليلات تشير الى أنه قد يكون هناك ردود فعل وبالتالي هذا يستدعي منا المزيد من التنسيق والتشاور مع الاجهزة الأمنية في المنطقة وهو ما حصل لمواجهة اي ردود فعل سلبية تحدث.

وحول اوضاع الكويتيين في لبنان في ضوء عدم رغبة بعضهم بالعودة الى البلاد، قال إن هناك عدداً قليلاً منهم لا يرغب في العودة بالرغم من تواصل الخارجية معهم اكثر من مرة عن طريق السفارة، مشيراً الى ان اغلبهم يسكن في المناطق الجبلية البعيدة عن مناطق المظاهرات.وأكد التنبيه عليهم ببعض اجراءات الأمن والسلامة.

وردا على سؤال حول مبادرة الرئيس الايراني د. حسن روحاني التي طرحها حول أمن الخليج، قال لقد تسلمت الكويت هذه المبادرة ونحن الآن في ضوء دراستها وعندما نتخذ القرار سنبلغ ايران بها.

الى ذلك قال الجارالله أول من أمس الاحد إن الكويت بذلت جهودا حثيثة من اجل رأب الصدع الخليجي مؤكدا ايمانها الكامل بأهمية تلاحم دول مجلس التعاون وتعزيز الموقف الخليجي.

