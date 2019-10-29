وطن النهار

أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن سعادته لرعاية الندوة التي تنظمها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة وبالتنسيق مع البنك الدولي تحت عنوان «التنمية الوطنية والمساعدات الخارجية للكويت»، ولافتا الى ان افاق التنمية بالنسبة للكويت غير محدودة وتعمل على تحقيقها في الداخل والخارج، مشيرا الى ان المساعدات الخارجية الكويتية تاريخية منذ ان بدأت الكويت ممارسة دورها على المسرح السياسي على المستويين الاقليمي والدولي وهي تسعى الى دعم فرص التنمية في مختلف انحاء العالم.

واوضح في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الندوة التي نظمتها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي تحت عنوان «التنمية الوطنية والمساعدات الخارجية للكويت»- ان الكويت تحتل مركزا مرموقا في العالم فيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الانسانية وهذا ما دعا الامم المتحدة قاطبة الى تكريم صاحب السمو الامير وتسمية سموه كقائد للعمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني وهو تكريم لم يات من فراغ ولكن نتيجة عطاء سخي متواصل واعلاء الكويت للقيم الانسانية والتنموية، لافتا للدور الرائد والمؤثر الذي يلعبه الصندوق الكويتي للتنمية العربية في العمل التنموي على مستوى العالم والذي يعتبر مصدر فخر لنا.

واشار الى ان الكويت ستواصل هذا الدور الذي اصبح لصيقا ومرادفا لاسم الكويت بتوجيهات سامية من صاحب السمو الامير، موضحا ان الكويت ترغب في مواصلة المساهمة في جهود التنمية في العالم والمساهمة في اسعاد الشعوب.

وفي كلمته خلال افتتاح الندوة اكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله القناعة بأهمية التنمية الوطنية في الارتقاء بالدول ونقلها الى مراحل متطورة في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واضاف ان المساعدات الخارجية التي أولتها الكويت أهمية خاصة منذ منتصف القرن الماضي في مختلف أوجهها التنموية والانسانية والتي كرمت على أثرها من قبل الأمم المتحدة كمقر للعمل الانساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائداً للعمل الانساني نظير سخاء العطاء في مواجهة الاحتياجات الانسانية الدولية يأتي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنشاطه المميز وتجربته الرائدة ومشاريعه التي بلغت كل قارات العالم ليؤكد ادراك الكويت لأهمية التنمية ودعمها اللامحدود في اطار المجتمع الدولي لتحقيقها.

واكد اعتزاز الكويت بالشراكة القائمة مع البنك الدولي «هذه المؤسسة الدولية العريقة والمهمة التي نتعاون معاً كشركاء في تحقيق التنمية في العالم» مستذكرا تكريم مجموعة البنك الدولي لسمو أمير البلاد لدور سموه المثالي في دعم مرتكزات مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم مشيرا الى ان ذلك التكريم الذي يعكس قناعة سموه الراسخة بأهمية التنمية وما بلغته مساعي الكويت في هذا المجال من تقدير كما استذكر التجربة الرائدة التي عملت بها الكويت مع البنك الدولي في تنظيم مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق.

ولفت الى ان هذا التعاون بين البنك الدولي والكويت شكل نجاحاً باهراً وجسد شراكة تحقق من خلالها ما يتطلع اليه الجانبان من أهداف تنموية.

وقال الجارالله ان الكويت تسعى في سباق مع الزمن لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري جاذب للاستثمار اضافة الى رؤية كويت جديدة 2035 مشيدا بجهود مجموعة البنك الدولي لتحقيق ذلك «عبر اعادة تنظيم برامجه ليصبح أكثر موائمة عن طريق دفع مجموعة من العوامل التنموية تجاه المسار الذي يتوافق مع مرتكزات التنمية في الكويت ومنها الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص ليصبح محركاً للنمو اضافة الى تشجيع التنمية المستدامة».

