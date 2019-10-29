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«التمييز» أيدت إلزام رئيس سابق لجمعية تعاونية بدفع 510 آلاف دينار

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز التجارية في قضية اختلاسات احدى الجمعيات التعاونية بعد مرور 10 سنوات إذ رفضت طعن المدعي مؤيدةً حكم الاستئناف بإلزام رئيس سابق لمجلس إدارة الجمعية بدفع مبلغ 510000 دينار «خمسمائة وعشرة آلاف دينار».
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي بصفته وكيلا عن مجلس إدارة الجمعية أن المدعى عليه قد أدين قبل 10 سنوات في عام 2008 بحكم جزائي نهائي عندما كان رئيسا لمجلس إدارة الجمعية بتهمة خيانة الأمانة وقام بإبرام العديد من العقود مع مؤسسة مملوكة له ودون الحصول على تفويض من مجلس الإدارة حينها وبقرار فردي بتوريد بضائع وسلع للجمعية بأسعار مبالغ فيها وتزيد بكثير عن الأسعار السوقية لها وحاز واستولى على مبلغ 300 ألف دينار المملوكة للجمعية وتصرف فيها، وصدر عليه حكم نهائي بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
وطالب العنزي بندب خبير في الدعوى لاحتساب المبالغ التي تصرف بها المدعى عليه مع الفوائد فضلا عن تعويض عن ما فات مجلس إدارة من كسب
حينها.
واستجابت المحكمة للمحامي العنزي وقضت بإلزام المدعى عليه بمبلغ 300 ألف دينار عما استولى عليه من أموال الجمعية ومبلغ 210 آلاف دينار تعويضا عما فات مجلس إدارة الجمعية من كسب في الفترة التي تولى بها المدعي رئاسة مجلس إدارتها، وهو ما خلصت له محكمة الاستئناف بتأييد الحكم ورفضت امس غرفة محكمة المشورة طعن المدعي ليصبح حكماً باتاً ونهائياً واجب النفاذ.


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