وطن النهار

قضت محكمة الجنح المستأنفة بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بادانة مواطنة قادت مركبتها باهمال وعدم الانتباه ودهست المجني عليها «فلبينية» وتسببت في اصابتها وقضت ببراءتها.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسند الى المتهمة انها قادت مركبتها باهمال وعدم انتباه فدهست بها المجني عليها وتسببت من غير قصد باصابة المجني عليها وذلك بان قادت مركبتها باهمال ودون ان تنتبه لها اثناء عبورها الطريق المخصص للمشاة فصدمتها محدثة بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الاولي المرفق وذلك على النحو المبين بمخطط الحادث وقادت مركبتها دون حمل ترخيص تسيير المركبة وقادت مركبتها بدون وثيقة تأمين اجباري سارية المفعول.

وحضر المحامي فهد الهدية من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بانتفاء التهمة المسندة الى المتهمة بجميع اركانها وعناصرها القانونية وانحسارها عن اوراق الدعوى حيث انتفى الخطأ في جانب المتهمة وأيضا استغراق خطأ المجني عليها لخطأ المتهمة على فرض وجود خطأ في حق المتهمة المزعوم والمنسوب اليها بدون وجه حق وسند صحيح من القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل على ارتكاب المتهمة للتهم ولا ينال من ذلك ما جاء باقوال المجني عليها والتي جاءت مرسله لم تتأيد ثمة دليل سيما وان تحريات الشرطة لم تقر الحديث على نحو رواية المجني عليها وان الدليل الفني بالاوراق لم يثبت ما جاء على لسان المجني عليها وكذا ما جاء باقوال الشهود والذين ايدوا ما جاء بأقوال المتهمة الذي تشكك معه المحكمة في نسبة الاتهام.

