وطن النهار

استمعت محكمة الجنايات امس الى اقوال ضابط الواقعة «امن الدولة» بجلسة سرية في محاكمة المغرد «عتيج المسيان» في ثاني قضية مرفوعة ضده، وادلى بشهادته عن التهمة المسندة الى المتهم بشأن القيام بعمل عدائي ضد مصر، كما قررت تأجيل الجلسة الى 18 نوفمبر لاستدعاء ضابط الادلة الجنائية للاستماع الى اقواله.

وفي احداث جلسة امس مثل المتهم من محبسه وحضر معه دفاعه، كما مثل الشاهد «ضابط امن الدولة» وقررت المحكمة تأجيل القضية الى آخر الجلسة لنظرها في غرفة المداولة بجلسة سرية.

وقد وجهت المحكمة برئاسة المستشار نايف الداهوم للمتهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر بأن كتب عبارات في «تويتر» أساء فيها إلى جمهورية مصر العربية ووصف القائمين على البلاد بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف، إلا أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه.

