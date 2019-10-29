وطن النهار

قضت محكمة الجنايات امس بحبس خليجي وخليجية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد المبالغ المستولى عليها من وزارتي الدفاع والشؤون في قضية تزوير الجنسية الكويتية وانتحال صفة مواطن، كما قضت بعزله من الوظيفة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.

وأسندت النيابة العامة إلى الخليجي الذي يعمل بوزارة الدفاع أنه استولى على مبالغ مالية من أموال الدولة، وارتكب تزويراً في محرر رسمي (بطاقة مدنية كويتية) بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة مع علمه بتزويره، واستغل عن طريق البطاقة حسن نية موظف بتقدمه إلى التطوع بوزارة الدفاع على أنه كويتي، وتوقيع العقد الصادر من مدير مديرية التجنيد والتعبئة العامة، على الرغم من يقينه أنه سعودي من والدين سعوديين، كما انه زوّر الشهادة الدراسية ورخصة القيادة، واتهمت الخليجية بالتهمة ذاتها بالتزوير في محررات رسمية لملف الجنسية الكويتية والاستيلاء على مبالغ مالية من اموال الدولة من خلال استلام راتبها الشهري من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

