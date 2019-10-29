وطن النهار

داهم رجال امن الفروانية مساء اول من أمس وكراً لتصنيع الخمور في منطقة جليب الشيوخ تمكنوا خلالها من ضبط 4 وافدين اسيويين والعثور على كمية من الخمور المحلية.

ووفق مصدر افاد انه خلال تجول احدى دوريات الفروانية مساء اول من أمس في منطقة جليب الشيوخ تم ايقاف شخص يسير على الاقدام وبعد هربه واللحاق به تم ضبطه حيث تبين انه اسيوي الجنسية اعترف انه كان ينوي الذهاب لمصنع للخمور قريب من موقع ضبطه، وبعد التوجه لمصنع الخمور تم ضبط 3 وافدين اسيويين والعثور على كمية من الخمور المحلية.

وعليه تم تحريز المضبوطات واحالة الاسيويين الاربعة الى جهة الاختصاص.

