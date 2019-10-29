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مداهمة مصنع للخمور في جليب الشيوخ أسقطت 4 آسيويين

منصور السلطان
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الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

داهم رجال امن الفروانية مساء اول من أمس وكراً لتصنيع الخمور في منطقة جليب الشيوخ تمكنوا خلالها من ضبط 4 وافدين اسيويين والعثور على كمية من الخمور المحلية.
ووفق مصدر افاد انه خلال تجول احدى دوريات الفروانية مساء اول من أمس في منطقة جليب الشيوخ تم ايقاف شخص يسير على الاقدام وبعد هربه واللحاق به تم ضبطه حيث تبين انه اسيوي الجنسية اعترف انه كان ينوي الذهاب لمصنع للخمور قريب من موقع ضبطه، وبعد التوجه لمصنع الخمور تم ضبط 3 وافدين اسيويين والعثور على كمية من الخمور المحلية.
وعليه تم تحريز المضبوطات واحالة الاسيويين الاربعة الى جهة الاختصاص.


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