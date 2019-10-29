وطن النهار

كشف الامين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري عن ان الأمانة العامة وفي اطار الارتقاء بجودة العملية التخطيطية في الكويت، وزيادة التكامل والتنسيق بين اجهزة ووحدات الدولة في مجال التخطيط والتنمية، قامت ببناء نظام آلي تفاعلي لاعداد ومتابعة مشروعات خطة التنمية لتتناسب مع هذا الفكر وتلك المرحلة من ناحية، ومعالجة المشكلات التي واجهت الجهات الحكومية في السنوات السابقة من ناحية اخرى.

اوضح الشمري في تصريح صحافي ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تولي اهتماما كبيرا بمواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي باعتباره القاطرة التي تقود الى التطور المعلوماتي، والأساس لتطبيق مبادرة التطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية للحكومة الذكية حيث تمكنت الأمانة العامة من رفع خدماتها المعلوماتية الى ما يقارب 76 في المئة خلال السنتين الماضيتين، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات من اجل توفير خدمات حكومية بمواصفات عالمية تتماشي مع التطوير المعلوماتي السريع.

وأضاف انه في اطار السعي لفرض الرقابة على الأداء الحكومي بذلت الأمانة العامة جهودها بهذا المجال من خلال بناء أنظمة تعمل كمنظومه آلية تفاعلية متكاملة لاعداد ومتابعة الخطط التنموية، حيث تعد هذه المنظومة الركيزة الأساسية للعملية التخطيطية في الكويت، وذلك في اطار علاقات تشابكية وتكاملية بين جميع الأنظمة الفرعية للمنظومة، من اجل تحقيق هدف مشترك وهو اتاحة المعلومات لصانعي ومتخذي القرار، واحداث تطوير نوعي في انتاج وثائق الخطة الانمائية والخطط السنوية وتقارير المتابعة وتقارير نوعية اخرى لافتا ان موقع كويت جديدة الالكتروني يتابع ربط مشاريع التنمية بجميع الركائز كونه الواجهة الاعلامية لجميع المشاريع المدرجة بالخطط السنوية والتي تتيح شرحا مفصلا عن تلك المشاريع والتي تهم اكبر شريحة من المواطنين.

وعن النظام الآلي التفاعلي الجديد في الأمانة العامة للتخطيط ذكر الشمري ان هذا النظام يمكنه انتاج وثائق الخطة الانمائية والخطط السنوية وتقارير المتابعة واصدار تقارير سنوية وربع سنوية تحليلية معتمدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجهات الحكومية ومتابعة التشريعات والقوانين والتحديات التي تواجه تلك المشروعات، بالاضافة الى تقارير لمتخذي القرار والخبراء تساعد على تحليل البيانات مشيرا الى ان انشاء النظام الآلي يهدف الى قياس اداء المشاريع الخاص بالوزراء، حيث يعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطط التنفيذية والتي تحتوي على رسوم بيانية وبيانات مختصرة تسهل على متخذي القرار قراءة تلك البيانات والنتائج وتحليلها مباشرة وبأي وقت لمتابعة اداء الجهات التابعة لهم وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وذكر الشمري انه من خلال زيارة موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يتمكن المتصفح من عرض الموقف التنفيذي لمشاريع الخطط السنوية والتي تعكس رؤية الكويت،حيث تم ربط جميع المشاريع التنموية بالركائز السبع الخاصة بخطة التنمية والتي منها (مكانة دولية متميزة - بنية تحتية متطورة - رأس مال بشري ابداعي -ادارة حكومية فاعلة - رعاية صحية عالية الجودة - اقتصاد متنوع مستدام - بيئة معيشية مستدامة) حرصا منا لتحقيق مبدأ الشفافية وواجهة لكل من الشركات والأفراد ليتمكنوا من الاطلاع على خطة الأمانة العامة وحالة المشاريع قيد التنفيذ، كما يتيح الموقع الاطلاع على عدة دراسات وتقارير دولية وفنية والخطط الانمائية المختلفة لتكون مرجعا ومنصة كبيرة ومكتبة لشريحة كبيرة من متخذي القرار والتي تسهم بالبحث العلمي بعدة مجالات.

وكشف الشمري عن توجه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نحو تتويج الجهود المبذولة لاعداد الخطة الى انشاء مشروع جديد وهو المنظومة المتكاملة التي تسمى «الاسطرلاب»، مشيرا الى ان هذه المنظومة في طورالتطوير لبناء اول منظومة من نوعها بالكويت والتي تحوي ثلاث منظومات هي (الحكومة وادارة المخاطر والاذعان) وهي تهتم بأتمتة جميع الاجراءات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وادارة الأداء الحكومي من حيث تطوير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية والمؤشرات والمقاييس على مستوى الدولة وتكامل الجهات الحكومية لجمع البيانات والمعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقني والتي سوف تطلقها الأمانة العامة في السنوات القادمة.

