وطن النهار

أعلن رئيس مجلس أدارة مبرة إبراهيم البغلي للابن البار ابراهيم البغلي، اعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء التربية لدول مجلس التعاون ادراج مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية على مستوى دول مجلس التعاون للعام الدراسي المقبل 2020 2021، مشيرا الى جهود وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي التي بذلها لادراج الجائزة.

كما اعلن زيادة عدد الفائزين للعمل التطوعي للكشافة من 10 الى 15 فائزاً من الرواد والقادة والطلبة.

جاء ذلك من خلال اعلانه انطلاق مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية للسنة الثامنة على التوالي، مؤكدا تحمل المبرة مسئوليتها المجتمعية لتحقيق وتنفيذ توجهات القائد الإنساني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه بشأن إدخال (العمل الخيري والتطوعي والانساني) في مناهج وزارة التربية، مما يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه المبرة منذ سبعة أعوام مضت حتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسسات المجتمع الطلابي من خلال التنسيق مع وزارة التربية لتنفيذ مسابقات وتخصيص جوائز لأفراد المجتمع الطلابي في مدارس وزارة التربية والجامعات المختلفة للعام الدراسي 2019/2020م .

مبيناً بأن المبرة تعتبر من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر مجتمعه ووطنه، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع الكويتي.

وأشار البغلي إلى أن الجائزة تميزت في هذا العام في انطلاقتها الثامنة متفقةً مع سياسة وفلسفة وزارة التربية التي اتخذها وزير التربية ووزير التعليم العالي الاستاذ د. حامد العازمي وان وزارة التربية لم تتوقف على مدى رحلتها في نشر التعليم بالكويت عن السعي الدائب لتجويد نوعيته وإحكام الصلة بين محتواه واتجاهه وبين متطلبات التنمية يفي مجتمعه وحركة العالم من حوله.

ونداء اليوم في التربية هو إقامة المجتمع الدائم المتعلم الذي تصبح المدرسة فيه إحدى مؤسسات التربية المستمرة، تؤازرها وتكمل جهودها سائر المؤسسات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية من خلال برامج التعليم المستمر وفرصة واستثمار كل إمكانات البيئة في هذا المجال لتتاح لكل فرد على مدى رحلة حياته فرص تعليمية وتدريبية تمكنه من تنمية قدراته ومهاراته ليواكب ويلبي الحاجات المتجددة التي يفرضها تطور مجتمعه ومطالب تنميته.

وأكد البغلي أن المبرة تستقي فلسفة التربية في كل مجتمع من مجموعة القيم والأهداف والاتجاهات الأساسية التي يتبناها ذلك المجتمع والنابعة من عقيدته وتراثه والصيغة التي ارتضاها لنظامه الاجتماعي والسياسي والتي عبرت عنها مواثيقه الأساسية.. وفي مقدمتها الدستور والاتجاهات التي اختارها لتحقيق أهدافه من خلال إدراكه لواقعه وحاجاته ومتطلبات التنمية فيه وتفاعله وارتباطه بالعالم المحيط به، ولعل من المفيد هنا أن نورد ما يتعلق بالتعليم في دستور دولة الكويت حيث ينص الدستور أن رعاية النشء مسؤولية الدولة.

- التعليم ركن أساسي لتقدم الجميع كفلته الدولة وترعاه.

- التعليم حق للكويتيين وواجب عليهم في مراحله الأولى.

وأوضح البغلي ان الكويت مجتمع عربي إسلامي يستمد ذاتيته من الإسلام الحنيف وهديه وتعاليمه وتاريخ الأمة العربية وحضارتها وجهودها لترجمة هذا الدين إلى نهج حياة سعدت به الدنيا وأسهمت من خلاله في إثراء الحضارة الإنسانية وتسديد وجهتها.

الكويت مجتمع الأسرة الواحدة.. عاش أبناؤه وسط كل الظروف القاسية على هذه الأرض بالتكافل والمحبة والشورى.. في السراء والضراء.. وارتبطوا برباط الأخوة مع الأسرة الخليجية وتحركوا دائما.. من خلال انتمائهم العربي الإسلامي.

والكويت حرصت عبر تاريخها على الانفتاح والتفاعل مع حركة العالم حولها في اختيار واقع ذكي دون انبهار أو تبعية أو جمود وانغلاق ... فلم تخل نشأة أبنائها في قلب البادية من أن يركبوا البحر بحثا عن سبيل للحياة أفضل ... ولم يستطع يسر الحياة وبريقها في مجتمعات زاروها من خلال رحلاتهم أن يذيبهم فيها، فعاد أبناؤها دائماً إليها، يأخذون المفيد من التجربة الإنسانية دون أن يفقدوا الأصالة والانتماء ... منطلقين من قيمهم.

وأكد البغلي على نجاح جائزة البغلي للابن البار لطلبة وطالبات وزارة التربية للعام الدراسي 2018- 2019 معللا هذا النجاج بمشاركة اكثر من 15 الف طالب وطالبة في جميع الناطق التعليمية.

وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير لوزير التربية وزير التعليم العالي، الأستاذ د. حامد العازمي لرعايته السامية والكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لطالبات وطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2019/2020م، وإلى السيد وكيل الوزارة والسيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة،وللأستاذ مدير إدارة الأنشطة المدرسية،وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في جميع المناطق التعليمية، وشكر البغلي السيدة هند الهولي رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدات الكويتية، والسيد علي محارب أمين سر جمعية الكشافة الكويتية والسيد طارق العنزي الموجه العام للغة العربية في وزارة التربية والسيد ابراهيم العيد الموجه العام للتربية الكشفية في وزارة التربية على حرصهم لتنظيم المسابقات كلاً فيما يخصه والمتمثلة في مسابقات وسام الابن البار للكشافة والمرشدات ومسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي.

كما شكر جميـع أجهزة ووسائل الإعلام التي شاركت في تنفيذ برامج وفعاليات الجائزة. وشكر رئيس اللجنة العليا للجائزة السيد علي حسن وجميعرؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لتنفيذهم فعاليات الجائزة .

وفي ختام المؤتمر الصحافي تقدم البغلي بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في دولتنا الحبيبة، متمنياً أن يستمر ويتجدد اللقاء دائماً وأبداً في حب الكويت.

ومن جانبه اكد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي لللابن البار علي حسن ان تزايد عدد المشاركين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار في كل سنة يدل على انتشارها مؤكدا ان القائمين على الجائزة وعلى رأسهم السيد ابراهيم البغلي حريصون دائما على تقديم الافضل وذلك تعزيزا للبر وبر الوالدين وكبار السن، حيث بلغ عدد الطالبات والطلاب من المشاركين في مسابقات الجائزة (15 ألف مشارك ومشاركة ) موزعين على جميع إدارات التعليم العام والخاص في كل المناطق التعليمية. كما تقدم على حسن بالشكر لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتفاعلهم ومشاركتهم في جميع الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها على مدى ستة اعوام.

وأشار علي حسن الى أن جائزة الابن البار من أهم الجوائز ووصفها بأنها فريدة من نوعها لما لها من أثر كبير في نفوس الطلبة. مؤكدا ان مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار تعمل دائما في المساهمة في تعزيز المبادئ والقيم إلى جانب تحفيز الطلبة على الإبداع.

وأوضح علي حسن ان الجائزة لا تقتصر على الدعم فقط لكنها أكبر من ذلك، حيث تسهم في ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة، بالإضافة إلى التعليم أيضا من خلال كتابة القصة، هذا بالإضافة إلى أنها تعزز السلوك التطوعي للطلاب.

وهذا ما تحرص عليه القيادة العليا ممثلة بصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه حيث إنها تحرص على العمل التطوعي لما له من أهمية في بناء المجتمع.

أكد علي حسن، ان استمرار الجائزة للسنة الثامنة على التوالي لطلبة المدارس لم تكن لتستمر لولا جهود التربويين ودعم قياديي الوزارة ومؤسس الجائزة، متمنياً ان تتضاعف الاعداد المشاركة للعام الحالي.

وتوجه حسن بالشكر لوزير التربية والوكيل والوكلاء المساعدين على جهودهم لتكون جائزة البغلي للابن البار لطلبة المدارس اول جائزة كويتية تعمم على مستوى دول مجلس التعاون، موضحا ان الخطوة الاخرى التوسع على مستوى الطلبة في الدول العربية لنصل الى العالم.

واشار الى ان مبرة البغلي منذ انطلاقتها الاولى عام 2007 في الجائزة الرئيسة جائزة الابن البار تعمل على التوسع لتشمل جميع المجالات التي تخدم الهدف من نشر الوعي الاجتماعي لفضيلة البر بالوالدين، مبينا ان المبرة قامت بمخاطبة الامم المتحدة لادراج يوم عالمي للبر بالوالدين وتتابع الموضوع متمنياً اعتماده قريباً.

بدوره، أوضح الموجه الفني العام للغة العربية طارق العنزي انه وتفاعلا مع اهداف الجائزة ولاهمية نشرها وبعد نجاح الجائزة لسنوات طويلة ادرجت وزارة التربية العام كتابة القصة القصيرة ضمن المنهج الدراسي لتشجيع الطلبة على الكتابة.

وتوجه بالشكر لرئيس المبرة واللجنة العليا وجميع المتطوعين على جهودهم في نشر هذا الوعي ضمن صفوف الطلبة، بدوره بين الموجه الفني للتربية الكشفية ابراهيم العيد، عن توسيع مسابقة العمل التطوعي لتشمل المرحلة المتوسطة العام الحالي، مشيرا الى اعداد نشرة خاصة بالجائزة اهدافها وشروط المشاركة وتم تعميمها على جميع المناطق التعليمية، مؤكدا ان مسابقة العمل التطوعي للكشافة تزداد بشكل ملحوظ سنوي.

بدورها، أكدت رئيسة جمعية المرشدات هند الهولي، انه بفضل مشاركة الجمعية لسنوات العديدة في جائزة العمل التطوعي للمرشدات حصدت هذا العام 3 مراكز على مستوى مجلس التعاون الخليجي متمنية أن تعمم الجائزة على مستوى الدول العربية والعالم في السنوات المقبلة.

بدوره، أشاد امين سر جمعية الكشافة الكويتية علي محراب بجهود مبرة البغلي في نشر الوعي والمساهمة في ترسيخ مفاهيم البر بالوالدين مؤكدا عمل اللجنة الخاصة بالعمل التطوعي الكشفي على اختيار الافضل.

