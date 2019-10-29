وطن النهار

وكشفت الدراسة أن الرجال المسنين يعملون في المتوسط 3.1 ساعات من الأنشطة المنزلية يوميًا، في حين تقضي المسنات ما يقرب من 4.7 ساعات يوميًا في الأعمال المنزلية. وقال الباحثون إن النساء يقضين وقتًا أطول في تنظيف المنزل والطبخ والتسوق، في حين يقضي الرجال مزيدًا من الوقت في رعاية الحدائق والصيانة المنزلية.

وعن تأثير تلك الأعمال على الصحة، وجد الباحثون أن المسنين الذين أمضوا بين 3 إلى 6 ساعات في الأعمال المنزلية يوميًا، تحسّنت صحتهم العامة بنسبة 25 في المئة، أكثر مقارنة بمن أمضوا ساعة إلى ساعتين في تلك الأعمال يوميًا فقط.

ونصح فريق البحث المسنين بتقاسم الأعباء المنزلية مع زوجاتهم، للتمتع بصحة أفضل، في حين أن المسنات يقضين وقتا أطول في تلك الأعمال بمقدار ساعتين في المتوسط مقارنة بالرجال. وكانت دراسات سابقة قد كشفت، أن عمل كبار السن التطوعي المنتظم، لا يعود بالنفع على المجتمع وحسب؛ بل يمكن أن يحمي المسنين من أمراض الشيخوخة، وعلى رأسها تراجع الذاكرة وضعف الإدراك والمعرفة. وأضافت أن ممارسة النشاط البدني المنتظم، وعلى رأسه المشي صباحًا، يمكن أن يساهم مساهمة كبيرة في علاج أمراض الخرف التي تحدث لكبار السن، مثل مرض الزهايمر.

وعلاوة على ذلك، أظهرت النتائج، أن النشاط البدني، يحسّن حياة مرضى «باركنسون» أو الشلل الرعاش، خصوصاً بما يتعلق بقدرات المشي والتوازن، والحد من مخاطر السقوط.

