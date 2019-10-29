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أكد الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة تهاني العدواني خلال افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الكويت السينمائي بمكتبة الكويت الوطني بان الكويت تزخر بروافد وطاقات عظيمة في مجال صناعة السينما.

وقالت خلال كلمة ألقتها: ان المهرجان يمثل واحدة من المنصات التي يتم من خلالها الاحتفاء بالمبدعين من جيل الرواد وجيل الشباب. وان هذه التظاهرة تسهم في خلق فرص للتلاقي بين الخبرات والافكار وعرض الاعمال واشعال روح التنافس خاصة ان الدورة تحمل اسم المخرج الكويتي عبدالمحسن الخلفان الذي يمثل نموذجا لجيل من المخرجين ممن آمنوا بدور السينما الوثائقية ونذر نفسه ومشواره لاثراء الاعلام الكويتي بالكثير من الافلام الوثائقية التي شارك بها في العديد من المهرجانات الاقليمية والدولية بما يؤكد حضور السينما الوثائقية والتسجيلية في الكويت.

وقد شارك في الحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالشان السينمائي وتخلل الحفل ايضا عدد الفعاليات ومنها مشاركة العازف فيصل شاه الذي عزف بعض المقطوعات الموسيقية المأخوذة عن اشهر الافلام العالمية كفيلم «العراب» وفيلم «قصة حب».

وخلال الحفل تم تكريم شخصية المهرجان المخرج عبدالمحسن الخلفان الذي شكر أسرة المهرجان على اختياره شخصية المهرجان، وقال في كلمة له: أنا سعيد بتلك المبادرة وهو بلاشك وسام أعتز وأفتخر به كما انها مبادرة تؤكد مساحة الوفاء الذي تكنه الحركة الفنية والثقافية لأبنائها من جميع التخصصات والمجالات الفنية وأود الاشارة إلى ان المهرجان يمثل منصة للتواصل مع الابداع السينمائي الكويتي واجدد التقدير لهم في الاحتفاء بالمبدعين السينمائيين. كما كان هناك أيضا تكريما لكلا من المخرج عبدالمحسن حيات والمصور عبدالرحمن العيسى والذين كان لهما عظيم الاثر والبصمة في مجال صناعة السينما والاعلام في الكويت. وبعدها تم الاعلان عن أسماء لجنة التحكيم للدورة الحالية من المهرجان برئاسة المخرج هاشم الشخص وعضوية كلا من المخرج أحمد الخلف والفنان فيصل العميري والفنان القطري صالح الملا والفنانة العمانية مزنة المسافر وبعدها تم عرض فيلم «الغرفة» للمخرج عمار الموسوي الحائز الجائزة الاولى في الدورة السابقة للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى 31 اكتوبر الحالي ويشهد مشاركة 21 فيلما متنوعا ما بين الافلام القصيرة والطويلة والوثائقية بحضور مميز للمرأة الكويتية في هذه الافلام والتي تشارك فيها بكونها موضوعا ومخرجة ومؤلفة وممثلة وتشهد الفعاليات ايضا ثلاث ورش تدريبية في مجال صناعة السينما.

