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تحت عنوان «لا تجامل» وعلى إيقاع العتبة السعودي، يجدد الفنان حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» تعاونه مع الملحن «عزوف» من كلمات الشاعر «ود» وتوزيع ياسر ماجد، مسنداً مهمة المكساج والماستر للمهندس جاسم محمد، حيث قام بتنفيذ الإيقاعات أحمد العنوه والوتريات سعيد كمال، موجهاً شكراً خاصاً للملحن «سهم»، والذي قال غنائياً في مطلعها:

ياخي جامل ولا تدري لا تجامل

هِد حلمي كل ما حلمي انبَنا

قول إنك مو حبيبي و لا أحاول

يمكن انهي رحلتي وأوقف هنا..

تحمل الأغنية كلمات محاوره في مشاعر الحب والجدال بين المحبين، وتم تنفيذها موسيقياً على مقام «العجم» المخلوط بالرست، وبإيقاع العتبة السريع السعودي، بهدف رسم رؤية موسيقية مختلفة وجميلة مناسبة مع كلمات الأغنية المتميزة للشاعر «ود». وقد تم عرض الأغنية وطرحها في القناة الرسمية الخاصة لحسين الجسمي في موقع YouTube،

متضمناً كلمات القصيدة المغناة ضمن تصميم ومونتاج مميز، الى جانب طرحه عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.

