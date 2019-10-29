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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة د.مجدي صابر، حفلا بمناسبة مرور 60 عامًا على أوركسترا القاهرة السيمفوني، أمس على المسرح الكبير.

قاد الحفل المايسترو أحمد الصعيدي، وشارك فيه عازف البيانو ياسر مختار، والمغنيين: السوبرانو منى رفلة وداليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت وهشام الجندي، الباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا . تضمن البرنامج باقة من الأعمال الكلاسيكية العالمية، التي شكلت جزءًا من برنامج الأوركسترا، منها: متتابعة بحيرة البجع لتشايكوفسكي، فانتازيا كورالية لبيتهوفن.

يُذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، إذ تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ ذلك التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، ويعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم. ويتولى المايسترو أحمد الصعيدي منذ 2015 وحتى الآن منصب المدير الفني والقائد الأساسي للأوركسترا.

