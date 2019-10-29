علم ومعرفة

اشتهر العرب قديمًا بما يسمى «أدب الإخوانيات»، وهو نوع فريد من الكتابة نثرًا وشعرًا، يوثق لعلاقات المبدعين والشخصيات عبر الرسائل والنصوص المتبادلة. ورغم أن هذا اللون تحور وتلون في العصر الحديث، لكنه ظل نادرًا.. وربما يلجأ البعض إلى أرشيف الذكريات للانتقام وتصفية الحساب. أما د.سعاد الصباح فقد أرادت عبر أحدث كتبها «وتبقى شجرة الصداقة مثمرة»، الصادر عن دار سعاد الصباح، رد الاعتبار إلى أدب الأخوانيات، وقيم المحبة والوفاء. إنها كلمة حق.. ولغة امتنان.. إلى شخصيات كانت ملء السمع والبصر ذات يوم، ثم انتقلت إلى دار الحق.. وإلى شخصيات أخرى مازالت تواصل العطاء. بهذا المعنى، فإن الكتاب يوثق التاريخ العام والذاتي للشاعرة د. سعاد الصباح، منعكسًا ومندمجًا في عشرات التواريخ الخاصة بشخصيات عروبية فذة.. منها من تألق في ساحات السياسية.. ومن أبدع في ساحات الأدب والعلم..

كما يلفت النظر في الكتاب ذلك التداخل في الدوائر.. من داخل دائرة الأسرة الصغيرة.. مرورًا بدائرة الكويت والعروبة.. وصولًا إلى دائرة الإنسانية. لكن الخيط الجامع بينها هو المحبة والامتنان والتقدير.

ينقسم الكتاب إلى قسمين أساسيين، الأول هو مقالات عن قامات خالدة، وأحباء.. منها: هذا الرجل علمني الوفاء، عاشقة خارج حدود الجغرافيا..وكلا المقالين عن المغفور له الشيخ عبد الله المبارك. كما كان للأبناء الشيوخ محمد العبدالله المبارك ومبارك العبدالله المبارك، وأمنية وشيماء العبد الله المبارك.. مجموعة أخرى من المقالات. تظهر جميعها قيم الحب التي ضمت أفراد الأسرة جيلًا بعد جيل.

ثم تتسع دائرة المحبة لتشمل قامات كويتية في مقدمتها المغفور له الشيخ جابر الأحمد، عبد العزيز حسين، صالح العجيري، فائق العبد الجليل، أحمد علي الدعيج، عبد الله العتيبي، عبد الله الخالدي، سليمان الفليح.

ومن دائرة الكويت إلى دائرة العروبة التي قدمت لها تلويحات محبة لقامات كبيرة في مقدمتها «سارق الشمس» جمال عبد الناصر، نجيب محفوظ، فتحي رضوان، ثروت عكاشة، أحمد بهاء الدين، إبراهيم العريض، الأمير عبد الله الفيصل، الأمير الحسن بن طلال، يوسف الخال، غسان تويني، سناء محيدلي، نزار قباني، منصور كيخيا، الحبيب الجنحاني، الطيب صالح، ومحمود محمد طه.

وتصل سعاد الصباح بحبر محبتها الأخضر إلى رموز إنسانية خالدة مثل: أنديرا غاندي، ونيلسون ماندلا.

أما القسم الثاني من الكتاب فهو عبارة عن رسائل تلقتها، أو تبادلتها مع رفاق الدرب، جاء بعضها مصورًا عن النسخة الأصلية، ومن أبرز من تبادلت معهم الرسائل: الأمير خالد الفيصل، سعدي يوسف، محمد فائق، فاطمة حسين، عبدالرزاق البصير، فيروز، أحلام مستغانمي، أحمد الربعي، عبد المجيد شومان، خليفة الوقيان، رياض الريس، مهدي الحافظ، سليمان الفهد، وزليخة أبو ريشة.

ويمكن قراءة وتصنيف شخصيات الكتاب، وفقًا للبلاد التي ارتبطت بها مسيرة سعاد الصباح، وكانت في قلبها دائمًا وهي الكويت ومصر ولبنان، بالدرجة الأولى.

كما نلاحظ وهي من أسرة سياسية ومن بيت الحكم، إلا أن الشخصيات الثقافية والمبدعة، طغت على الشخصيات السياسية.. وهذا مفهوم لمن اختارت أن تكون شاعرة وأكاديمية قبل أي شيء آخر.

وتأكيدًا لقيمة العطاء والتواصل، وتسليم الراية من جيل إلى جيل، اختارت د.سعاد أن يكون تجمع في عنوان كتابها بين «الصداقة» كمعنى، و»الشجر المثمرة» كدال على هذا المعنى. في تأكيد لافت أن ما يبقى وما يثمر هو الكلمة الطيبة.. وجاء الغلاف معبرًا عن ذلك بلونه الأخضر مع لمسات دائفة للبرتقالي، بريشة الشيخة سعاد نفسها. إنها مسيرة خمسين عامًا مع الذات، ومع قامات لا تُنسى، كان لها أكبر الأثر في نهضة الأوطان العربية، وبناء استقلالها، وتأسيس إبداعاتها. ولا تكتب د.سعاد مقالاتها، ولا توثق رسائلها المتبادلة، بهدف اجترار الذكريات، ولا لمجرد الحنين إلى ماض ولى وإنما هي تكتب وتوثق وعينها على المستقبل.. على أجيال لم تعاصر تلك القامات.. ولا تعرف قضايا الإنسان العربي وأحلامه ونضاله الطويل في سبيل الحرية والاستقلال، والإبداع أيضًا.

إنها رسالة إلى جيل شاب غاضب، وفي لحظة مصيرية شائكة تعيشها معظم الأقطار العربية الآن.

