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صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ديوان «ما لا يُباع ويُشترى» للشاعر السعودي عاطف الحربي، أحد نجوم الموسم الخامس من مسابقة «شاعر المليون». يقع الديوان في 105 صفحات من القطع المتوسط، ويضم 43 قصيدة نبطية، من بينها ثلاث قصائد نحا بها الشاعر نحوا خارج قواعد الشعر النبطي هي: «سفر العيون» ، و«ورقة سفر»، و«كدّاد».

تصدّرت الديوان قصيدتان الأولى منهما بعنوان «محمد بن زايد» في مدح صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان وجاءت القصيدة الثانية في وصف مدينة أبوظبي ومكانتها الثقافية واحتضانها الشعر والشعراء.

تغلب على بقية قصائد الديوان ثقافة الشاعر وانزياحه نحو الهامشي العميق في الذات ودروب الحياة الشعبية الضيقة، حيث السهر والدمع والأسئلة والموسيقى، ويتجلى ذلك في عناوين القصائد ومُتُونها مثل: «للحب قرطاس»، دمعه تدوّر سبب»، «وحدتي جنّه»، «طلال مدّاح»، «خلوة نبي»، «الغرفة الخالية»، «أصابعك النحيلة»، «يباس المدينة»، «نخيل روحي».

جدير بالذكر أن عاطف الحربي كاتب كان له مقال أسبوعي في جريدة «الشرق» السعودية، بدأ نشر شعره في 2005 في المجلات المحلية والخليجية وتألق في برنامج «شاعر المليون» بأبوظبي في الموسم الخامس «2011 - 2012»، وهو من الشعراء السعوديين الرهيفي الشعور، وممّن يلتقطون برادارهم الحسّاس الأنين الخافت بلغة نبطية حديثة مستمدّة من ثقافته وانتمائه إلى زمنه الراهن. ولعل المقدمة القصيرة التي نشرها الشاعر في صدارة الديوان تؤكد ما سبق، ومضمونها رسالة إلى والدته.

