آراء

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير حول مقتل زعيم دولة الخلافة أبوبكر البغدادي عبر تفجير نفق أرضي حيث تطايرت اشلائه، هو وزوجتاه اللتان كانتا ترتديان سترة مقاتلين مع ثلاثة من اطفاله، من اصل احد عشر طفلا، حيث تم انقاذ المتبقي منه، وبالرغم من تطاير اشلاء البغدادي، إلا ان القوات الأميركية تمكنت من جمع تلك الأشلاء وقامت بعمل تحليل الحمض النووي في الموقع، والذي اثبت تطابقه مع الحمض النووي للبغدادي. وقد اعتبرت الحادثة احد ابرز احداث هذا الأسبوع. ورواية تطاير الأشلاء تبدو أفضل من رواية مقتل اسامة بن لادن، حيث مع الأخير الجميع طالب برؤية الجثة، بينما تطاير الأشلاء يقفل باب تلك المطالبة. والحقيقة أن الرئيس الأميركي في مؤتمره الذي عقده بعد الانتهاء من تلك العملية بدا واثقا، ولم يقم بالقاء اي من التعليقات الساخرة، حيث بدا اكثر جدية وفخورا بالجنود المنفذين لتلك العملية، وعلى ما يبدو ان شهر اكتوبر كان ساخنا، وتنفيذ تلك العملية جاء مرتبطا ارتباطا مباشرا بتطورات الأحداث ما بعد الانسحاب الأميركي من شمال سورية.

ففي 8 أكتوبر اعلنت الإدارة الأميركية الانسحاب من شمال سورية، وهي منطقة يسيطر عليها الأكراد، وفي اليوم التالي شنت القوات التركية هجومها على الشمال السوري حيث ذكر الرئيس اردوغان أنه في حاجة الى منطقة عازلة لنقل ما لا يقل عن مليون سوري لاجئ اليها، وكان الغرب السوري قد اصبح تحت سيطرة الحكومة السورية بعد تمكنها من هزيمة المقاتلين الأجانب، بينما بقي الأكراد في مناطقهم والذين كانوا يسيطرون على ثلث الدولة بدعم القاعدة الأميركية الجوية ووجود 3000 مقاتل اميركي وعملاء من الاستخبارات الأميركية، إلا ان الانسحاب قد غير المعادلة على ارض الواقع، فأصبح الكل يتحدث عن من يخون من؟

وفي 13 اكتوبر تدخل الروس وتمكنوا من عقد اتفاق صلح ما بين الأكراد والحكومة السورية، في مواجهة الأتراك والأميركان الذين تركوا الساحة للتدخل التركي، وقد كان ذلك الوضع بحاجة للعملية الأخيرة التي اعلن فيها مقتل البغدادي حتى لا تتهم الإدارة الأميركية بأنها تقف مع الإرهاب. ولكن لن تكون تلك نهاية المشهد، فبالرغم من اعلان الرئيس الأميركي الانسحاب من سورية مبررا ان حرب تركيا والأكراد قديمة تعود الى آلاف السنين، وهو لا يريد لجيشه البقاء هناك الى ما لا نهاية، إلا انه شدد في الوقت نفسه، على ان نوعا من التواجد سيبقى من اجل حماية البترول ومصادر الطاقة السورية، وهي على ما يبدو الهدف الرئيس الذي يتسابق اليه الجميع.

يبقى السؤال الأهم، وماذا عن الإرادة العربية؟ سورية جزء عزيز من هذا الوطن، واستقراره وازدهاره ينعكس ايجابا على وحدة الصف العربي، فمتى يتمكن العرب من فرض رؤيتهم المرتبطة ارتباطا مباشرا بالأمن القومي العربي بدلا من ترك الساحة السورية مفتوحة لجميع تلك الأجندات التي تبحث عن مصالحها على حساب مصلحة المنطقة العربية؟

