آراء

حديثنا اليوم عن المادة 80 وهي احدى مواد قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي تجيز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافأة استثنائية للمؤمن عليهم أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من المواطنين ولو كانوا غير خاضعين لأحكام القانون المذكور. يعني بكيف الحكومة الرشيدة أدامها الله للكويت والكويتيين، وكانت هناك طرق لصرف الهبات تعرف بالمشاهرة وتعطى بشكل شهري أو الشرهة وتعطى بين فترة وأخرى. ولكن الغريب العجيب أننا بالقرن الواحد والعشرين ولا نزال نسمع بالمشارهة أو الشرهة باسم معاش استثنائي، ولكن السؤال ليش وضعت المادة 80 هذه بقانون التأمينات الاجتماعية ؟

والحق يقال إن الغالبية العظمى والسواد الأعظم من الكويتيين البسطاء من فئة الغالبية الصامتة لم نكن نعلم أو نعرف عن هذه المادة التي تهب وتمنح وتعطي المعاش الاستثنائي إلا قبل عام أو عامين عندما تم الحديث عن الراتب الاستثنائي لبعض النواب الكرام، وبالطبع حلال للنائب وحرام على المواطن البسيط المحتاج الذي هلق بسبب التقاعد أو دخل مطحنة القروض ولذا نقول عليهم بالعافية ونحن الملامين لكوننا أوصلناهم للمقعد الأخضر الذي يخفي الكثير من المميزات والهبات والعطايا، ولان هناك جبهتين بالمجلس تم السؤال عن هذه المادة ومن هم المستفيدون منها ولكون الحكومة الرشيدة هي بموقف القوة لكونها هي من تعطي وتمنح هذا المعاش الاستثنائي فكان ردها واضحا وجليا وشفافا حيث عرفنا عدد المستفيدين حسب كلام معالي الوزير الموقر أن النسبة الكبرى منهم من العاملين الحكوميين وهم على النحو الآتي: 325 مواطنا و271 عسكريا و15 يعملون بالقطاع النفطي و14 بالقطاع الأهلي و6 على الباب الخامس ومجموعهم 631 شخصا، 60 منهم أحياء والبقية يتم الصرف لورثتهم وضيف عليهم عددا من النواب الكرام الذين تقدموا بطلب رسمي للحصول على المعاش الاستثنائي.

ما شاء الله هذي الكويت صلي على النبي، ولكن السؤال ما هو العذر الذي يجعل الحكومة الرشيدة تصرف وتقبل صرف المعاش الاستثنائي؟ وهل يحق للمواطن البسيط المحتاج أن يتقدم بطلب معاش استثنائي؟ ولمن يقدم الطلب؟ وهل يحتاج واسطة حتى يحصل على الموافقة وتصرف له؟ ولا هي وضعت لناس دون ناس؟ والسؤال المهم هنا لماذا تصرف للورثة؟ هل هي ارث رسمي لهم؟ أو هي شرهة مستحقة للأب ومن بعده الورثة الكرام؟ وإن كان هو حق للكويتي كمواطن لماذا لا يتم صرف معاش استثنائي لكل المتوفين أو المتقاعدين؟ والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ما هو الواجب القانوني والشرعي الذي يجيز للنواب الكرام أخذ راتب استثنائي؟ وهل لانهم نواب عن الأمة تصرف لهم المعاشات الاستثنائية؟ وهنا نحن نتكلم عن واقع حالنا كمواطنين كويتيين بسطاء من فئة الغالبية الصامتة التي غالبيتنا مطحونة بالراتب التقاعدي أو معصورين بعصارة القروض والغلاء المعيشي أقول أعطوهم بالجدر وعطونا بالقفشه وما نبي الملاس لان الملاس كبير ونحن نرضى بالخاشوقه (المعلقة).

والحين ما بقى لنا شيء كمواطن بسيط سوى القول العاطي بالسماء ونحن لسنا حاسدين بل نحن ننشد المساواة والعدل وفق المادة 7 من الدستور الكويتي التي تنص على الآتي (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) والمادة 8 من الدستور التي تنص الآتي (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين) وهنا خلو التكافؤ بين المواطنين بالمعاش الاستثنائي، والحين ما ظل عندي سوى الدعاء للعلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وضرر وأردد وأقول عطونا الله يعطيكم، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يقول: تكفون لا تنقلون التجربة الإسكانية الكويتية للأشقاء العرب عشان لا يسود وجهنا جدامهم ويعرفون حجم الفساد الذي نعيشه بالمشكلة الإسكانية.

