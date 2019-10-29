آراء

تترقب الكويت اليوم جلسة افتتاح دور الانعقاد الاخير بقلوب يحدوها الامل في غد افضل حيث يأتي هذا الدور في ظل ظروف سياسية عالمية وعربية دقيقة تحتاج من الجميع الى تغليب مصلحة الكويت فوق كل المصالح الشخصية، كما يأتي دور الانعقاد الاخير في ظل صعوبات سياسية داخلية وطموحات يرنو اليها المواطن وتحديات تفرض نفسها في ظل تقاعس حكومي واضح عن قضايا الوطن والمواطن.

إن مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي مثقل بكم من القضايا الداخلية الكبيرة التي تحتاج الى عزيمة واصرار وارادة كما تحتاج الى الضرب بيد من حديد من اجل سرعة ايجاد حلول لهذه التحديات وعلى رأسها قضية النهوض بالتعليم والذي ازدادت تحدياته في الآونة الاخيرة رغم ما بذل من معالي وزير التعليم بداية من العام الدراسي ولكن الكويت تحتاج الى خدمات تعليمية تضاهي دول العالم المتقدمة ولم لا ونحن لا ينقصنا شيء.

كما ان التحديات التي يجب ان يقف لها اعضاء مجلس الامة بالمرصاد هي قضية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة من وزارة الصحة ومحاولة حل المشكلات التي تتكرر سنويا من اهمال طبي وقضايا العلاج بالخارج.

ايضا مجلس الامة يجب ألا تغيب عنه قضية ضرورة الحد من ارتفاع الاسعار التي تكاد تلهب جيوب المواطن بعد ان ازدادت الاسعار لدينا زيادة ملحوظة كما ان قضية زيادة الرواتب يجب ان تُراعى وذلك حتى يستطيع المواطن التعايش مع هذه الزيادات المرتفعة للاسعار.

ايضا من القضايا الشائكة التي يجب ان تعاد مناقشتها بكثير من التأني هي قضية إسقاط القروض وايضا القضية الاسكانية التي تحولت الى هاجس يعاني منه جميع المواطنين.

كما ان دور الانعقاد الحالي يجب ألا يغيب عنه الاهتمام بقضايا المرأة الاجتماعية ومحاولة زيادة إشراكها في الحياة العامة فالمرأة هي الام والاخت والزوجة.

ومما لا شك فيه ان مشكلة البطالة تشغل كل بيت كويتي وهي في حاجة الى السرعة في حلها لان البطالة قضية مصيرية حيث ارتفعت نسب البطالة كثيرا في الآونة الاخيرة وهذه المشكلة من شأنها اذا ازدادت ان تدفع بالشباب الى الانحراف بدلا من بناء الوطن.

ايضا تنظر الكويت بكثير من الاهتمام الى حل مشكلات غير محددي الجنسية فقضيتهم مصيرية وقد طال امد حلها فمنح الجنسية الى من يستحق من هؤلاء يحتاج الى السرعة في البت لان معاناتهم ازدات كثيرا وتحتاج الى النظر بعين الرحمة والعدل.

إن مجلس الامة وفي هذا الوقت ونحن بصدد «كويت 2035» يجب ان يأخذ من التنمية الاقتصادية للكويت وتطوير المرافق والبنية التحتية شعارا له لان بدون التنمية الاقتصادية والاهتمام بالبنية والمرافق لن تستطيع الكويت تحقيق «رؤية 2035» فهذه الرؤية تحتاج الى نهوض اقتصادي شامل في كل مشاريع الدولة والدفع قدما من اجل ايجاد مصدر دخل بديل عن النفط وتحويل الكويت الى دولة صناعية كبرى وايضا ضرورة تحديث وتطوير البنية التحتية المتهالكة والطرق وسرعة بناء المدن العمالية التي من شأنها ان تستوعب الاعداد الكبيرة التي تدمر الكويت هنا وهناك.

إن الكويت الغنية برجالها تضع آمالها وطموحاتها في هذه الدورة البرلمانية التي نتمنى من الله سبحانه ان يكتب لهم التوفيق وحسن العمل.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

