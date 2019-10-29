آراء

كل يوم نقرأ ونسمع ويطلع لنا نائب رافع ايده بعلامة النصر بأنه استطاع أن يفتح لنا فتحة بالشارع وجنه فاتح بلاد الاندلس، كما نسمع عن نائب آخر استطاع ان يفتح دوارا وآخر اغلق شارعا، بذمتكم احنا منتخبين نواب امة أم مقاولين بناء، وبعدها نسمع عن نائب اخر استطاع اقناع وزير الصحة بأن يمدد دوام مستوصف المنطقة من الساعة 12 ليلا حتى الصباح يعني انجازه عمل ست ساعات اضافية للمستوصف.

بذمتكم هذه انجازات نواب انتخبهم الشعب ليشرعوا القوانين ويراقبوا الحكومة لخدمة الناس والتخفيف عنهم كتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة البطالة المنتشرة بين الشباب، وايجاد حل جذري للقضية الاسكانية والتي يعاني منها عشرات الآلاف من الشباب، بالاضافة الى تحسين البنية التحتية الناس. أيها النائب انتخبك الناس لحل مثل هذه المشاكل، وليس لفتح شارع أو دوار أو اغلاق شارع آخر، وأيضا ان تراقب الحكومة في عملها وتكون مراقبة حقيقية تخدم الناس وليس مراقبة وتهديد ووعيد بالاستجوابات لمصالح شخصية ضيقة وتكون مراقبة من أجل الاصلاح وتحسين الخدمات المعيشية وليس مراقبة من اجل معاملة او مصلحة يحتاجها النائب له او لأحد مقربيه او لتياره او حزبه.

وبالختام اخاطب اهل الكويت.. الانتخابات على الابواب واعتقد اننا عرفنا النائب الذي يستحق اعادته او ابعاده والمدة كانت كافية، وعرفنا من يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا او من يمثل على الشعب بالشعارات الرنانة.

لابد ان نحسن الاختيار للافضل ونبتعد عن الطائفية والقبلية والفئوية وهذا من ربعنا وذاك من قبيلتنا وهذا ولد عمي وذاك ولد خالي، لابد ان يكون الاختيار لمن يحب الكويت وأهلها وليست لديه اي مصالح ويخاف الله، يعني أن نختار القوي الامين هذا اذا أردنا ان نرى مجلس أمة يحقق طموحاتنا ويرفع عن كاهلنا الهموم والصعاب.

الكرة اليوم في ملعبنا كناخبين حتى لا نعود مرة أخرى الى التحلطم والتشره على المجلس لان الاختيار سيكون بيدنا. كما أنه يجب أن لا يغرنا النواب الذين سيزيدون من الان جرعة القوانين والمقترحات الشعبية ليكسبوا تعاطفنا والحصول على اصواتنا والعودة الى الكرسي الاخضر مرة اخرى فالكويت تستحق منا الافضل وخاصة في هذه المرحلة.

